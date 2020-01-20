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16:49 (мск), источник: ТАСС

Клубы NFL «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско» сыграют в Супербоуле

ТАСС, 20 января. «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» сыграют в Супербоуле — финальной игре за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

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В финале конференции AFC «Канзас-Сити» обыграл «Теннесси Тайтенс» со счетом 35:24. «Сан-Франциско» в финале конференции NFC был сильнее «Грин-Бэй Пэкерс» — 37:20.

«Чифс» вышли в финал чемпионата в третий раз и впервые за последние 50 лет, в последний раз они играли в Супербоуле в 1970 году, когда обыграли «Миннесоту Викингс». Также «Канзас-Сити» играл в самом первом Супербоуле — в 1967 году клуб уступил «Грин-Бэй Пэкерс». «Сан-Франциско» является пятикратным чемпионом NFL, по этому показателю клуб делит третье место в истории с «Даллас Ковбойз», уступая только «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерз», в активе которых по шесть титулов.

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Финальный матч чемпионата NFL пройдет в ночь на 3 февраля в Майами-Гарденс на арене Hard Rock Stadium, вмещающей порядка 65 тыс. зрителей. Город уже шесть раз принимал у себя Супербоул, последний раз — в 2010 году.

Предстоящий розыгрыш Супербоула станет 54-м в истории. Финал чемпионата NFL считается главным спортивным событием США. В конце 60-х годов прошлого столетия были улажены разногласия между двумя североамериканскими лигами американского футбола — Национальной (действует с 1920 года) и Американской. В итоге они составили две конференции новой лиги, ставшей очень успешным коммерческим проектом — по популярности в США с этой игрой не сравнятся ни баскетбол, ни бейсбол, ни хоккей.

Учитывая интерес к американскому футболу практически во всех слоях населения США, матчи приносят большую прибыль телевидению, которое каждый год заключает новый контракт с лигой. В нынешнем сезоне право показать Супербоул на территории США получил телеканал Fox, а 30-секундный рекламный ролик во время трансляции будет стоить $5,6 млн. В перерыве матча на стадионе выступят Дженнифер Лопес и Шакира.

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