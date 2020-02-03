Уснувший на Супербоуле фанат разошелся на мемы

Спящего мужчину удалось заснять во время первой четверти Супербоула. По информации The Sun, место, на котором сидел болельщик, стоило около 10 тысяч долларов. Пользователи сети посмеялись над мужчиной.

«Видимо, он хотел хотя бы немного времени провести без орущих детей», «Вот это у него суперспособность засыпать везде», «За такие деньги я бы все-таки нашел место для сна получше», «Были бы у меня такие же деньги, чтобы позволить себе просто поспать на Супербоуле», — писали юзеры.