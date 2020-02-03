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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Уснувший на Супербоуле фанат разошелся на мемы

Уснувший во время Супербоула — финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) — между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» фанат разошелся на мемы. Видео появилось в Twitter Карисы Максвелл (Karisa Maxwell).

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10
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Спящего мужчину удалось заснять во время первой четверти Супербоула. По информации The Sun, место, на котором сидел болельщик, стоило около 10 тысяч долларов. Пользователи сети посмеялись над мужчиной.

«Видимо, он хотел хотя бы немного времени провести без орущих детей», «Вот это у него суперспособность засыпать везде», «За такие деньги я бы все-таки нашел место для сна получше», «Были бы у меня такие же деньги, чтобы позволить себе просто поспать на Супербоуле», — писали юзеры.

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Победителем Супербоула стал «Канзас-Сити». Матч завершился со счетом 31:20. Для команды чемпионство стало первым за 50 лет.

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