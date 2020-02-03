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22:32 (мск), источник: Sport24

Трамп поздравил не тот штат с победой в Супербоуле

Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию после завершения Супербоула.

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Источник: AP 2020

В решающем матче за чемпионство НФЛ «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Фотинайнерс» со счетом 31:20.

Трамп в своем твиттере поздравил победителей и похвалил их за то, что они «достойно представили в финале великий штат Канзас», хотя Канзас-Сити, где и базируются «Чифс» находится в штате Миссури.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Трамп удалил твит и позднее опубликовал новый с измененной информацией о штате.

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