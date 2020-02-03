Трамп поздравил не тот штат с победой в Супербоуле
Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию после завершения Супербоула.
Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию после завершения Супербоула.
В решающем матче за чемпионство НФЛ «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Фотинайнерс» со счетом 31:20.
Трамп в своем твиттере поздравил победителей и похвалил их за то, что они «достойно представили в финале великий штат Канзас», хотя
Президент Трамп удалил твит и позднее опубликовал новый с измененной информацией о штате.