Фигуристая бомба: американская модель едва не сорвала Супербоул

Помимо выступлений Дженнифер Лопес и Шакиры главное событие сезона НФЛ могла бы украсить и наша героиня, причем весьма своеобразным способом. Девушка собиралась ненадолго прервать матч, выбежав на поле в купальнике. Акция завершилась на кромке поля — бдительные стюарды были готовы к подобному и вовремя остановили нарушительницу порядка.
Если вам показалось, что эта история напоминает прошлогодний финал футбольной Лиги чемпионов, то вам не показалось. Напомним, тогда на поле стадиона в Мадриде выбежала Кинси Волански, бывшая девушка русского пранкера Виталия Здоровецкого. Теперь молодой человек вдохновил на похожую акцию Келли. А сама Волански назвала попытку отличной. Примечательно, что осенью Келли проводила на одном из пляжей тренировки по американскому футболу, возможно, уже тогда планируя подготовку к Супербоулу.
Несмотря на то что выход на поле не удался, Келли добилась желаемого — всего за пару дней количество подписчиков в ее аккаунте Instagram возросло более чем на 100 тысяч. И сама Кей дала понять, что ни в коем случае не жалеет о случившемся. Проведя 14 часов в полицейском участке, она вышла на свободу.
«Делай то, что ты хочешь, и когда хочешь. Жизнь слишком коротка, чтобы сожалеть», — написала после выхода на свободу Келли Кей.
Не исключено, что в будущем девушка попробует осуществить свою цель на другом крупном спортивном мероприятии. Так что мы наверняка с ней еще встретимся.