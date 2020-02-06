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14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристая бомба: американская модель едва не сорвала Супербоул

Перед вами Келли Кей — модель из США, ставшая известной благодаря прошедшему в минувшие выходные Супербоулу. Главный матч в сезоне Национальной футбольной лиги, состоявшийся в Майами, завершился победой «Канзас Сити Чифс» над «Сан-Франциско Форти Найнерс».

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Помимо выступлений Дженнифер Лопес и Шакиры главное событие сезона НФЛ могла бы украсить и наша героиня, причем весьма своеобразным способом. Девушка собиралась ненадолго прервать матч, выбежав на поле в купальнике. Акция завершилась на кромке поля — бдительные стюарды были готовы к подобному и вовремя остановили нарушительницу порядка.

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Если вам показалось, что эта история напоминает прошлогодний финал футбольной Лиги чемпионов, то вам не показалось. Напомним, тогда на поле стадиона в Мадриде выбежала Кинси Волански, бывшая девушка русского пранкера Виталия Здоровецкого. Теперь молодой человек вдохновил на похожую акцию Келли. А сама Волански назвала попытку отличной. Примечательно, что осенью Келли проводила на одном из пляжей тренировки по американскому футболу, возможно, уже тогда планируя подготовку к Супербоулу.

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Несмотря на то что выход на поле не удался, Келли добилась желаемого — всего за пару дней количество подписчиков в ее аккаунте Instagram возросло более чем на 100 тысяч. И сама Кей дала понять, что ни в коем случае не жалеет о случившемся. Проведя 14 часов в полицейском участке, она вышла на свободу.

«Делай то, что ты хочешь, и когда хочешь. Жизнь слишком коротка, чтобы сожалеть», — написала после выхода на свободу Келли Кей.

Не исключено, что в будущем девушка попробует осуществить свою цель на другом крупном спортивном мероприятии. Так что мы наверняка с ней еще встретимся.


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Ruptly
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