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11:40 (мск), источник: ТАСС

Драфт NFL, проходивший в формате видеоконференции, посмотрело рекордные 55 млн человек

ТАСС, 27 апреля. Общая аудитория драфта Национальной футбольной лиги (NFL) 2020 года, впервые проходившего в формате видеоконференции, составила рекордные 55 млн человек. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Драфт прошел с 23 по 25 апреля. Первоначально проведение мероприятия было запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада), но из-за коронавируса руководство лиги отменило гала-вечер и провело мероприятие в режиме видеоконференции. Комиссар лиги Роджер Гуделл объявлял о результатах первых трех раундов из подвала своего дома в Нью-Йорке. Во время съемок драфта было задействовано более 600 видеокамер. Мероприятие транслировалось телеканалами ABC, ESPN, NFL Network.

Драфт 2020 года стал самым рейтинговым за всю историю. Согласно статистике компании Nielsen, количество зрителей выросло на 16% по сравнению с 2019 годом. Средняя аудитория составляла 15,6 млн человек.

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