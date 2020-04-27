Драфт NFL, проходивший в формате видеоконференции, посмотрело рекордные 55 млн человек

Драфт прошел с 23 по 25 апреля. Первоначально проведение мероприятия было запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада), но из-за коронавируса руководство лиги отменило гала-вечер и провело мероприятие в режиме видеоконференции. Комиссар лиги Роджер Гуделл объявлял о результатах первых трех раундов из подвала своего дома в Нью-Йорке. Во время съемок драфта было задействовано более 600 видеокамер. Мероприятие транслировалось телеканалами ABC, ESPN, NFL Network.