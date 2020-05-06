Футболист нарушил карантин ради отдыха на яхте с порноактрисой

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По информации издания, Смит устроил вечеринку на яхте, на которую пригласил моделей, среди которых присутствовала и Дейнджер. Футболист выложил в Instagram фотографии и видео с отдыха, из-за чего подвергся критике. Фанаты посчитали, что он мог заразиться коронавирусом и поставить под угрозу проведение следующего сезона НФЛ.

После этого спортсмен был вынужден удалить записи из социальной сети.

В «Чикаго Беарс» на данный момент никак не отреагировали на произошедшее.

Смит выступает за клуб из Чикаго с 2018 года. Его контракт рассчитан на четыре сезона.

18 апреля бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон устроил вечеринку в собственном доме во время карантина. Компания, среди которых были одноклубники бразильца, употребляла спиртные напитки и курила кальян.