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7 июня, источник: ТАСС

Бывшего игрока NFL Колдуэлла застрелили в США

ТАСС, 7 июня. Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Дональд Колдуэлл погиб в возрасте 41 года после вооруженного нападения. Об этом сообщает портал TMZ.

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Источник: AFP 2020

Как сообщила мать Колдуэлла, он был застрелен при попытке ограбления неизвестными около дома в Тампе. Бывший спортсмен скончался от полученных ранений по дороге в больницу.

Колдуэлл выступал в NFL с 2002 по 2008 год, в разное время защищая цвета «Сан-Диего», «Нью-Ингленд», «Вашингтон» и «Сент-Луис».

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