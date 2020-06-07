Бывшего игрока NFL Колдуэлла застрелили в США
ТАСС, 7 июня. Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Дональд Колдуэлл погиб в возрасте 41 года после вооруженного нападения. Об этом сообщает портал TMZ.
ТАСС, 7 июня. Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Дональд Колдуэлл погиб в возрасте 41 года после вооруженного нападения. Об этом сообщает портал TMZ.
Как сообщила мать Колдуэлла, он был застрелен при попытке ограбления неизвестными около дома в Тампе. Бывший спортсмен скончался от полученных ранений по дороге в больницу.
Колдуэлл выступал в NFL с 2002 по 2008 год, в разное время защищая цвета «Сан-Диего», «Нью-Ингленд», «Вашингтон» и «Сент-Луис».