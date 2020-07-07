Американский спортсмен заключил крупнейшее в истории соглашение

Источник: AFP 2020

Махоумс, заключив новый контракт, стал не только самым высокооплачиваемым атлетом в мире, но и первым игроком в американский футбол с соглашением больше чем на полмиллиарда. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022.

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За следующие два сезона 24-летний квотербек заработает 27,6 миллиона долларов.

«Канзас-Сити Чифс» в прошлом году стал чемпионом НФЛ. По итогам финальной встречи Махоумс был признан самым ценным игроком.