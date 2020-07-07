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03:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский спортсмен заключил крупнейшее в истории соглашение

Игрок в американский футбол Патрик Махоумс договорился о подписании с клубом «Канзас-Сити Чифс» соглашения на 503 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Национальной футбольной лиги (НФЛ).

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Источник: AFP 2020

Махоумс, заключив новый контракт, стал не только самым высокооплачиваемым атлетом в мире, но и первым игроком в американский футбол с соглашением больше чем на полмиллиарда. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022.

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За следующие два сезона 24-летний квотербек заработает 27,6 миллиона долларов.

«Канзас-Сити Чифс» в прошлом году стал чемпионом НФЛ. По итогам финальной встречи Махоумс был признан самым ценным игроком.

Ранее издание Forbes сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала 1,1 миллиона долларов за 2019 год. 25 тысяч долларов спортсменке принесли призовые на международных турнирах. Кроме того, россиянка получает зарплату, которая формируется из начислений министерства спорта, региона и спортивного общества, за которое выступает фигуристка.

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