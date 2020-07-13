«Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип команды, сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол).
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип команды, сообщается на сайте клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол).
Ранее «Редскинз» («краснокожие») и бейсбольный клуб «Кливленд Индианс» объявили, что задумаются над сменой названий, к чему их давно призывают активисты. Президент США Дональд Трамп выступал против переименования двух команд на фоне протестов против расовой дискриминации.
«Дэн Снайдер (владелец клуба) и тренер команды Рон Ривера тесно сотрудничают для выработки подхода к новому названию и логотипу, которые улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями команды и вдохновят наших спонсоров, болельщиков и сообщество на следующие 100 лет», — говорится в заявлении.
Сообщалось, что новое название команды будет объявлено не сразу, поскольку еще не решены проблемы с товарными знаками.
Название «Редскинз» появилось у команды в 1933 году, когда она еще базировалась в Бостоне. Клуб переехал в Вашингтон в 1937 года. «Редскинз» пять раз становились чемпионами НФЛ.