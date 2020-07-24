Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» сменил «оскорбляющее» индейцев название

Источник: AP 2020

Трёхкратный обладатель Супербоула «Вашингтон Редскинз» сменил название на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона). Об этом сообщается в распространённом заявлении клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--98cdcf60c9a097190f05" data-vnd="98cdcf60c9a097190f05" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=98cdcf60c9a097190f05" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Такое решение было принято из-за скорого начала сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), который стартует 10 сентября. В заявлении команды сказано, что новое название будет использоваться лишь один сезон. По его ходу клуб проконсультируется по поводу постоянного наименования.



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