Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» сменил «оскорбляющее» индейцев название
Также изменения претерпела эмблема клуба.
Также изменения претерпела эмблема клуба.
Трёхкратный обладатель Супербоула «Вашингтон Редскинз» сменил название на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона). Об этом сообщается в распространённом заявлении клуба.
Такое решение было принято
Предыдущее название команды — Redskins — в переводе с английского означает «краснокожие». На фоне антирасистских протестов в США его посчитали оскорбляющим коренных жителей Америки. Эмблема команды, на которой ранее был изображён индеец, также претерпела изменения. Теперь спортсмены будут выходить на матчи с жёлтой буквой W на бордовом фоне.
Ранее сообщалось, что в США откажутся от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов. При этом российские представители этого народа заявили, что название мороженого их и раньше не оскорбляло.