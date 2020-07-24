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09:56 (мск), источник: Life.ru

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» сменил «оскорбляющее» индейцев название

Также изменения претерпела эмблема клуба.

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Источник: AP 2020

Трёхкратный обладатель Супербоула «Вашингтон Редскинз» сменил название на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона). Об этом сообщается в распространённом заявлении клуба.

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Такое решение было принято из-за скорого начала сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), который стартует 10 сентября. В заявлении команды сказано, что новое название будет использоваться лишь один сезон. По его ходу клуб проконсультируется по поводу постоянного наименования.


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Голос Америки

Предыдущее название команды — Redskins — в переводе с английского означает «краснокожие». На фоне антирасистских протестов в США его посчитали оскорбляющим коренных жителей Америки. Эмблема команды, на которой ранее был изображён индеец, также претерпела изменения. Теперь спортсмены будут выходить на матчи с жёлтой буквой W на бордовом фоне.

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Ранее сообщалось, что в США откажутся от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов. При этом российские представители этого народа заявили, что название мороженого их и раньше не оскорбляло.

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