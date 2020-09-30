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19:39 (мск), источник: ТАСС

В NFL состоялся первый перенос матча из-за коронавируса

ТАСС, 30 сентября. Национальная футбольная лига (NFL) перенесла матч четвертого тура между «Теннесси» и «Питтсбургом». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В воскресенье было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом в составе «Теннесси», вследствие чего клубу дано время на дополнительное тестирование остальных игроков.

Изначально запланированная на 1 октября встреча состоится 5 или 6 октября. Матч стал первым перенесенным в главной лиге по американскому футболу из-за пандемии.

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