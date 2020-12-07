Матч студенческой лиги американского футбола прервали из-за массового побоища

Драка произошла в конце второй четверти поединка между университетами BYU и Coastal Carolina. Грубая игра защитников последних спровоцировала конфликт на поле, который перерос в кулачный бой. В потасовку вмешались все игроки и сотрудники обеих команд. Конфликт удалось остановить силами судей и официальных лиц.