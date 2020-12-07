Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
6.12
Метц
Лион
13
Футбол. Зарубежный
6.12
Алавес
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
6.12
Сампдория
Милан
12
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Матч студенческой лиги американского футбола прервали из-за массового побоища

Матч студенческой лиги американского футбола (NCAA) был прерван из-за массового побоища. Видео инцидента опубликовано на канале PSC Highlights в YouTube.

Наверх

Драка произошла в конце второй четверти поединка между университетами BYU и Coastal Carolina. Грубая игра защитников последних спровоцировала конфликт на поле, который перерос в кулачный бой. В потасовку вмешались все игроки и сотрудники обеих команд. Конфликт удалось остановить силами судей и официальных лиц.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории
Безмедальный план: почему Россия остается без подиума 27 гонок
Квят: Здорово привезти домой заслуженные очки
Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму
Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером 20 февраля
«Ливерпуль» одержал крупную домашнюю победу в чемпионате Англии
Карточку с Гретцки продадут за сумму свыше 1 млн долларов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь