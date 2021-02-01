Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Автомобилист
22
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Хоккей. НХЛ
2.02
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
2.02
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
85
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
17Загитова и Медведева в одном кадре
14:26 (мск), источник: Sport24

Карточка 2000 года с автографом Тома Брэди продана более чем за 550 тысяч долларов

Карточка новичка с подписью Тома Брэди 2000 года была продана на аукционе за 555 998 долларов, сообщает Yahoo Sports.

Наверх

Карта из первого сезона Брэди с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в 2000 году получила рейтинг PSA Gem Mint 10, что означает, что она сохранилась практически в идеальном состоянии. Карточка была продана через eBay. Хотя цена почти в 556 тысяч долларов впечатляет, покупатель, который предпочел остаться инкогнито, заплатил еще 8 долларов за доставку.

В своем первом сезоне Брэди, который был выбран в шестом раунде драфта 1999 года, сыграл всего одну игру в НФЛ. Впоследствии Том добился выдающихся успехов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Он 6 раз выигрывал Супербоул (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII) и 4 раза признавался MVP этих матчей, 14 раз участвовал Матчах всех звезд НФЛ.

7 февраля 43-летний спортсмен попробует выиграть Супербоул в 7-й раз — его «Тампа-Бэй Бакканирс» сыграет против «Канзас-Сити Чифс».

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Среди мужчин полно насильников и убийц». Девушка русского хоккеиста — о загадочной трагедии
«Когда встречу Роналду, поменяемся трусами». Хоккейная красавица посмеялась над футболистом
Стали известны новые детали полумиллиардного контракта Месси
Игрок рижского «Динамо» уволен за кражу клюшки у Ильи Ковальчука
Источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова
«Наконец избавились». Уход Промеса не огорчил фанов «Аякса»
Итальянские СМИ: «Безликий» Миранчук «играет на цыпочках»
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь