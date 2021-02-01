Карточка 2000 года с автографом Тома Брэди продана более чем за 550 тысяч долларов

Карта из первого сезона Брэди с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в 2000 году получила рейтинг PSA Gem Mint 10, что означает, что она сохранилась практически в идеальном состоянии. Карточка была продана через eBay. Хотя цена почти в 556 тысяч долларов впечатляет, покупатель, который предпочел остаться инкогнито, заплатил еще 8 долларов за доставку.

В своем первом сезоне Брэди, который был выбран в шестом раунде драфта 1999 года, сыграл всего одну игру в НФЛ. Впоследствии Том добился выдающихся успехов и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. Он 6 раз выигрывал Супербоул (XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII) и 4 раза признавался MVP этих матчей, 14 раз участвовал Матчах всех звезд НФЛ.

7 февраля 43-летний спортсмен попробует выиграть Супербоул в 7-й раз — его «Тампа-Бэй Бакканирс» сыграет против «Канзас-Сити Чифс».