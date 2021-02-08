Клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» с Томом Брэди выиграл Супербоул

«Тампа-Бэй» завоевал свой второй Супербоул, до этого клуб побеждал в 2002 году. «Канзас-Сити» выиграл решающий матч прошлого сезона, также на счету клуба победа в 1969 году. Рекордсменами NFL являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», на счету которых по шесть побед. На одну больше стало у 43-летнего квотербека «Тампы» Тома Брэди, шесть титулов он завоевал в составе «Пэтриотс», в «Бакканирс» перебрался в 2019 году. Всего он участвовал в десяти финальных матчах, наряду с количеством побед это рекордный показатель.

Брэди в пятый раз признали самым ценным игроком Супербоула. Матч преподносили как битву квотербеков — легендарный ветеран Брэди против 25-летнего Патрика Махоумса, MVP прошлого финала, обладателя самого большого контракта в истории спорта. При этом «Канзас-Сити» считался фаворитом финального матча, а Махоумс — наиболее вероятным кандидатом на роль лучшего игрока.

Прошедший Супербоул стал 55-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении. С тех пор в решающем матче сезона встречаются лучшие команды каждой из конференций. «Тампа-Бэй» получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством клуб «Грин-Бей Пэкерс» выиграл два первых Супербоула (1966, 1967).

«Тампа-Бэй Бакканирс» — первая команда в истории NFL, сыгравшая в Супербоуле на домашнем стадионе. Решение о месте проведения матча принималось в 2016 году. Игра изначально должна была пройти в Лос-Анджелесе, но из-за проблем с возведением арены позднее решили отдать Супербоул Тампе. Из-за пандемии на 75-тысячном стадионе присутствовали около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость Супербоула), при этом порядка 7,5 тыс. из них — приглашенные работники сферы здравоохранения. «Рэймонд Джеймс Стэдиум» в третий раз принимал Супербоул.

Главный матч сезона

NFL — самая популярная, богатая и посещаемая лига в мире. Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,5 млн.

Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире CBS.