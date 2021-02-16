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19:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезду американского футбола обнаружили мертвым

Звезда американского футбола Винсент Джексон обнаружен мертвым в одном из отелей Флориды. Об этом сообщает CBS Sports.

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Источник: AP 2020

Полиция приступила к расследованию смерти 38-летнего спортсмена. По предварительным данным, Джексон умер утром 15 февраля. Каких-либо следов травм на теле игрока обнаружено не было.

Джексон известен по выступлениям в клубах Национальной футбольной лиги (NFL). Он провел 12 сезонов в лиге, защищая цвета «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Сан-Диего Чарджерс».

11 января сообщалось о смерти французского футболиста Кристофера Мабулу. 30-летний спортсмен умер из-за сердечного приступа. Он был известен по выступлениям за «Бастию» в высшем дивизионе чемпионата Франции.

30 ноября 2020-го стало известно, что умер бывший футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп. Ему было 42 года.

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