Звезду американского футбола обнаружили мертвым
Звезда американского футбола Винсент Джексон обнаружен мертвым в одном из отелей Флориды. Об этом сообщает CBS Sports.
Звезда американского футбола Винсент Джексон обнаружен мертвым в одном из отелей Флориды. Об этом сообщает CBS Sports.
Полиция приступила к расследованию смерти 38-летнего спортсмена. По предварительным данным, Джексон умер утром 15 февраля.
Джексон известен по выступлениям в клубах Национальной футбольной лиги (NFL). Он провел 12 сезонов в лиге, защищая цвета «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Сан-Диего Чарджерс».
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