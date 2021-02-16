Звезду американского футбола обнаружили мертвым

Полиция приступила к расследованию смерти 38-летнего спортсмена. По предварительным данным, Джексон умер утром 15 февраля. Каких-либо следов травм на теле игрока обнаружено не было.

Джексон известен по выступлениям в клубах Национальной футбольной лиги (NFL). Он провел 12 сезонов в лиге, защищая цвета «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Сан-Диего Чарджерс».

11 января сообщалось о смерти французского футболиста Кристофера Мабулу. 30-летний спортсмен умер из-за сердечного приступа. Он был известен по выступлениям за «Бастию» в высшем дивизионе чемпионата Франции.