Игрок в американский футбол умер в 33 года
Американец Джино Хэйес, известный по выступлениям в Национальной футбольной лиге (NFL), умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает TMZ.
Американец Джино Хэйес, известный по выступлениям в Национальной футбольной лиге (NFL), умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает TMZ.
Бывший спортсмен скончался в доме своих родителей: Хэйес находился под постоянным уходом, так как страдал хроническим заболеванием печени. Диагноз бывшему игроку НФЛ был поставлен в 2019 году.
Осложнения в состоянии американца связаны с предрасположенностью и применением обезболивающих. Хэйесу стало хуже в последние несколько недель. За несколько дней до кончины спортсмена посетили друзья и близкие. У Хэйеса остались жена и двое детей.
16 февраля стало известно, что игрок в американский футбол Винсент Джексон найден мертвым.