Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Хоккей. НХЛ
28.04
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.04
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.04
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
64
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
16
Все события
Фоторепортажи
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок в американский футбол умер в 33 года

Американец Джино Хэйес, известный по выступлениям в Национальной футбольной лиге (NFL), умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает TMZ.

Наверх
Источник: AP 2020

Бывший спортсмен скончался в доме своих родителей: Хэйес находился под постоянным уходом, так как страдал хроническим заболеванием печени. Диагноз бывшему игроку НФЛ был поставлен в 2019 году.

Осложнения в состоянии американца связаны с предрасположенностью и применением обезболивающих. Хэйесу стало хуже в последние несколько недель. За несколько дней до кончины спортсмена посетили друзья и близкие. У Хэйеса остались жена и двое детей.

Хэйес выступал на позиции лайнбекера в «Тампа-Бэй Бакканирс», «Чикаго Беарз» и «Джэксонвилл Джагуарс». Он завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

16 февраля стало известно, что игрок в американский футбол Винсент Джексон найден мертвым. Каких-либо следов травм на теле 38-летнего игрока обнаружено не было.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Лихой камбэк русских юниоров. Отыграли четыре шайбы и дожали США
Итальянские СМИ присоединились к критике Криштиану Роналду
«Реал» и «Челси» разойдутся миром: Топ-5 ставок недели
«Баварию» возглавит 33-летний тренер
ЦСКА выступил с заявлением после сообщений о конфликте в клубе
«Пора валить». Фанаты «Арсенала» объявили войну владельцу клуба
В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по хавбеку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь