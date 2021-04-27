Игрок в американский футбол умер в 33 года

Бывший спортсмен скончался в доме своих родителей: Хэйес находился под постоянным уходом, так как страдал хроническим заболеванием печени. Диагноз бывшему игроку НФЛ был поставлен в 2019 году.

Осложнения в состоянии американца связаны с предрасположенностью и применением обезболивающих. Хэйесу стало хуже в последние несколько недель. За несколько дней до кончины спортсмена посетили друзья и близкие. У Хэйеса остались жена и двое детей.

Хэйес выступал на позиции лайнбекера в «Тампа-Бэй Бакканирс», «Чикаго Беарз» и «Джэксонвилл Джагуарс». Он завершил профессиональную карьеру в 2014 году.