Карточку семикратного победителя Супербоула Тома Брэди продали за рекордные $3,1 млн

Карточка с автографом игрока была выпущена в 2000 году, когда Брэди дебютировал в NFL в составе команды «Нью-Ингленд Пэтриотс».
«Брэди продолжает устанавливать рекорды, я не удивлен, что именно его карточка стала самой дорогой в истории американского футбола», — сказал директор аукциона Джордан Гилрой.
Предыдущий рекорд принадлежал аналогичной карточке, которая была продана два месяца назад за $2,25 млн.
Брэди 43 года, он является рекордсменом по количеству побед в финале Супербоула — семь раз. Брэди пять раз признавался самым ценным игроком финального матча и трижды — регулярного сезона.