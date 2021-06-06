Карточку семикратного победителя Супербоула Тома Брэди продали за рекордные $3,1 млн

Карточка с автографом игрока была выпущена в 2000 году, когда Брэди дебютировал в NFL в составе команды «Нью-Ингленд Пэтриотс».

«Брэди продолжает устанавливать рекорды, я не удивлен, что именно его карточка стала самой дорогой в истории американского футбола», — сказал директор аукциона Джордан Гилрой.

Предыдущий рекорд принадлежал аналогичной карточке, которая была продана два месяца назад за $2,25 млн.

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