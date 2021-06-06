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6 июня, источник: ТАСС

Карточку семикратного победителя Супербоула Тома Брэди продали за рекордные $3,1 млн

ТАСС, 6 июня. Карточка игрока клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди продана на аукционе за рекордные $3,1 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Источник: AP 2021

Карточка с автографом игрока была выпущена в 2000 году, когда Брэди дебютировал в NFL в составе команды «Нью-Ингленд Пэтриотс».

«Брэди продолжает устанавливать рекорды, я не удивлен, что именно его карточка стала самой дорогой в истории американского футбола», — сказал директор аукциона Джордан Гилрой.

Предыдущий рекорд принадлежал аналогичной карточке, которая была продана два месяца назад за $2,25 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брэди 43 года, он является рекордсменом по количеству побед в финале Супербоула — семь раз. Брэди пять раз признавался самым ценным игроком финального матча и трижды — регулярного сезона.

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