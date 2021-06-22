Первый действующий игрок Национальной футбольной лиги сделал каминг-аут
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (американский футбол) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался, что он гей.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (американский футбол) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался, что он гей.
Нассиб стал первым действующим игроком НФЛ, сделавшим
«Только в последнее время благодаря моей семье и друзьям стало возможным для меня публично и гордо заявить, что я гей», — сообщил 28-летний Нассиб в Instagram.
Игрок поблагодарил лигу, других игроков и тренеров за поддержку.
«Без них я бы не смог этого сделать. С самого начала меня окружили предельным уважением и принятием», — сказал Нассиб.