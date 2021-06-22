Первый действующий игрок Национальной футбольной лиги сделал каминг-аут

Нассиб стал первым действующим игроком НФЛ, сделавшим каминг-аут.

«Только в последнее время благодаря моей семье и друзьям стало возможным для меня публично и гордо заявить, что я гей», — сообщил 28-летний Нассиб в Instagram.

Игрок поблагодарил лигу, других игроков и тренеров за поддержку.