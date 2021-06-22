Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Хорватия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Чехия
Англия
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
80
Футбол. Чемпионат Европы
21.06
Финляндия
Бельгия
02
Футбол. Чемпионат Европы
21.06
Россия
Дания
14
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый действующий игрок Национальной футбольной лиги сделал каминг-аут

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (американский футбол) «Лас-Вегас Райдерс» Карл Нассиб признался, что он гей.

Наверх
Источник: AP 2021

Нассиб стал первым действующим игроком НФЛ, сделавшим каминг-аут.

«Только в последнее время благодаря моей семье и друзьям стало возможным для меня публично и гордо заявить, что я гей», — сообщил 28-летний Нассиб в Instagram.

Игрок поблагодарил лигу, других игроков и тренеров за поддержку.

«Без них я бы не смог этого сделать. С самого начала меня окружили предельным уважением и принятием», — сказал Нассиб.

 'Вам пора на помойку истории': что говорят о вылете сборной России с ЕВРО
Российская синхронистка взбудоражила соцсети снимком в розовом купальнике
Возрастное ограничение 18+
Сборная России полностью провалила Евро. Это настоящее дно
Россия уже вылетела, Украина — еще нет. Расклады плей-офф Евро
И это лидер сборной? Дзюба был абсолютно бестолковым на Евро
«Тампа» разнесла «Айлендерс»! Русские вратари пропустили 8 шайб
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
«Who is Russia?» Как датчане праздновали победу над Россией
«Можете нас материть». Как извинялись футболисты сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь