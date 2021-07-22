Футбольные матчи в США решили начинать с гимна афроамериканцев

По информации источника, с нового сезона NFL на стадионах будет звучать как американский государственный гимн, так и песня «Lift Every Voice and Sing» («Возвысь свой голос и пой»). Отмечается, что решение было принято в рамках кампании по укреплению социальной справедливости и равноправия. Впервые песня прозвучит перед встречей между «Тампой-Бей Бакканирс» и «Даллас Ковбойс».