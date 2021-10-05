Сборная России по американскому футболу обыграла Чехию подбрасыванием монетки

Российская команда не смогла выехать на матч из-за того, что чешская сторона не выдала необходимые документы для виз. В итоге Международная федерация американского футбола приняла решение, что победитель в матче определится путем жребия с помощью подбрасывания монетки. Победила сборная России.

— Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять, и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой, — приводит слова президента Федерации американского футбола России Артемия Рогового First & Goal.