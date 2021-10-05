Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург
Хоккей. КХЛ
4.10
ЦСКА
Куньлунь
41
Хоккей. КХЛ
6.10
Адмирал
Витязь
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
13:18 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России по американскому футболу обыграла Чехию подбрасыванием монетки

Победитель матча между сборными России и Чехии по американскому футболу в рамках отборочного раунда чемпионата Европы определился без самой встречи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
80 тысяч болельщиков в США отпраздновали возвращение на трибуны. Прыгали под хип-хоп впервые за 2 года

Российская команда не смогла выехать на матч из-за того, что чешская сторона не выдала необходимые документы для виз. В итоге Международная федерация американского футбола приняла решение, что победитель в матче определится путем жребия с помощью подбрасывания монетки. Победила сборная России.

Теперь российскую сборную ожидает матч с командой Швейцарии для сохранения прописки в группе A — команд, которые получают право непосредственного участия в турнире.

— Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять, и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой, — приводит слова президента Федерации американского футбола России Артемия Рогового First & Goal.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
И.о. президента РПЛ заявил об отмене тендера на телеправа
«Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича
Аверины проиграли в упражнениях с лентой на турнире в Москве
Испания отомстит Италии за Евро: Топ ставок дня
Фанат «Спартака» получил 10 суток после выезда на матч в Грозный
Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Николич
Прядкин после ухода с поста президента РПЛ получит 12 млн рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь