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23:05 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России по американскому футболу заняла девятое место на чемпионате Европы

Матч за девятое место чемпионата Европы между сборными Швейцарии и России состоялся 30 октября в Базеле.

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Источник: First & Goal

Победу одержали российские футболисты со счетом 36−9 (0−0, 7−3, 9−6, 20−0).

В составе гостей двумя тачдаунами на выносе отличился Дмитрий Ни, еще по разу мяч в зачетную зону занесли Кирилл Завьялов и Максим Кисткин (оба — на выносе), а также Сергей Николаев (на приеме). На счету Омари Гриняева удачный филд-гол.

Этот результат гарантировал России на следующий сезон сохранение прописки в группе А, где участвуют сильнейшие команды континента.

Напомним, на предыдущей стадии российская команда прошла Чехию благодаря жребию с подбрасыванием монетки.

Также сегодня в матче за третье место чемпионата Европы Финляндия обыграла Францию (14−6). Завтра в финале встретятся Швеция и Италия.

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