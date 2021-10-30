Сборная России по американскому футболу заняла девятое место на чемпионате Европы

В составе гостей двумя тачдаунами на выносе отличился Дмитрий Ни, еще по разу мяч в зачетную зону занесли Кирилл Завьялов и Максим Кисткин (оба — на выносе), а также Сергей Николаев (на приеме). На счету Омари Гриняева удачный филд-гол.