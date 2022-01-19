В США футболист абсолютно голым напал на полицейского
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский профессиональный футболист (NFL), защитник команды «Кливленд Браунс» Малик Макдауэлл арестован во Флориде после нападения на сотрудника полиции.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский профессиональный футболист (NFL), защитник команды «Кливленд Браунс» Малик Макдауэлл арестован во Флориде после нападения на сотрудника полиции.
По информации ESPN, профессиональный спортсмен напал на офицера, а также полностью снял с себя одежду и стал разгуливать по улицам абсолютно обнаженным. Также отмечается, что в местную полицию поступил сигнал, что голый мужчина разгуливает возле учебного центра.
Портал TMZ опубликовал кадры с места происшествия. На видеоролике видно, что несколько сотрудников правоохранительных органов пытаются утихомирить дебошира, а затем укладывают на каталку скорой помощи, видимо, чтобы транспортировать Макдауэлла в психиатрическую больницу.