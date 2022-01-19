Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Футбол. Зарубежный
21:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:30
Валенсия
Севилья
Хоккей. НХЛ
20.01
Нью-Джерси
Аризона
Хоккей. НХЛ
20.01
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
46
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Флорида
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Монреаль
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
13
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США футболист абсолютно голым напал на полицейского

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американский профессиональный футболист (NFL), защитник команды «Кливленд Браунс» Малик Макдауэлл арестован во Флориде после нападения на сотрудника полиции.

Наверх

По информации ESPN, профессиональный спортсмен напал на офицера, а также полностью снял с себя одежду и стал разгуливать по улицам абсолютно обнаженным. Также отмечается, что в местную полицию поступил сигнал, что голый мужчина разгуливает возле учебного центра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Портал TMZ опубликовал кадры с места происшествия. На видеоролике видно, что несколько сотрудников правоохранительных органов пытаются утихомирить дебошира, а затем укладывают на каталку скорой помощи, видимо, чтобы транспортировать Макдауэлла в психиатрическую больницу.

 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь