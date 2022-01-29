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29 января, источник: Спорт РИА Новости

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди завершил карьеру в NFL

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди завершил карьеру в американском футболе, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Брэди принял завершить карьеру из-за нескольких факторов, включая семью и здоровье. Отмечается, что 44-летний игрок переключит свое внимание на новые начинания.

Семикратный победитель Супербоула Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол.

Брэди пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провел 22 сезона в NFL. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе.

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