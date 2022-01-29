Семикратный победитель Супербоула Том Брэди завершил карьеру в NFL

По информации источника, Брэди принял завершить карьеру из-за нескольких факторов, включая семью и здоровье. Отмечается, что 44-летний игрок переключит свое внимание на новые начинания.

Брэди пять раз признавался самым ценным игроком финального матча NFL и трижды — регулярного сезона. Он провел 22 сезона в NFL. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе.