«Никто не делал это лучше тебя». Почему Тома Брэди ставят выше Джордана и Гретцки

Что произошло?

В прошедшие выходные спортивные порталы США сообщили, что 44-летний квотербек Том Брэди, выступающий за клуб по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс», завершит карьеру.

Сам Брэди официальных заявлений на этот счёт не делал, но ESPN сообщили об этом как о решённом деле, ссылаясь на источники, близкие к игроку. В течение нескольких часов с легендой американского спорта прощались все — от официального аккаунта НФЛ до его одноклубников.

Учитывая масштаб личности, уход Тома Брэди на пенсию можно сравнить с завершением карьеры Майкла Джордана, Уэйна Гретцки, Михаэля Шумахера или Мохаммеда Али.

Кто такой Том Брэди?

Том Брэди — квотербек, выбранный клубом «Нью-Ингленд Пэтриотс» на драфте 2000 года. В составе этой команды Брэди победил в шести Супербоулах — финальных матчах сезона по американскому футболу. Он фактически стал главным действующим лицом двух чемпионских династий «Пэтриотс» — в первой половине нулевых (2001, 2003, 2004) и в середине десятых (2014, 2016, 2018).

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZU5ThXBVSx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NFL (@nfl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020 году квотербек покинул «Пэтриотс» после 20 лет выступлений и на правах свободного агента перешел в «Тампа-Бэй Бакканирс» — команду, которая не выходила в плей-офф с сезона-2007. Там Брэди в первый же год выиграл Супербоул, таким образом став обладателем семи чемпионских перстней (ни у одной команды НФЛ нет столько за всю историю!).

За пределами футбольного поля Том Брэди известен своим уникальным подходом к тренировкам и диете, чтобы поддерживать организм в оптимальной форме на пятом десятке лет. Он выпустил книгу «TB12 Method», в которой рассказывается о методике поддержания спортивной формы, включая экстравагантные способы вроде регулярного массажа глубоких мышц и употребления мороженого с авокадо.

Брэди женат на бразильской супермодели Жизель Бундхен. В шутках о том, что лучший квотербек в истории американского футбола зарабатывает меньше своей жены, есть только доля шутки — финансовое благополучие позволяло Брэди идти на уступки по зарплате и тем самым делать команду более конкурентоспособной (в НФЛ действует потолок зарплат). Желание проводить больше времени с семьёй — основная причина, по которой Брэди решил завершить карьеру. Ну и тот факт, что ему просто нечего больше доказывать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLwt9S1MHK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLwt9S1MHK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLwt9S1MHK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Tom Brady (@tombrady)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему он считается настолько крутым?

Прежде всего, из-за количества побед и выигранных чемпионских перстней. НФЛ — самая конкурентная из всех американских лиг. За последние 20 лет Супербоул выигрывали 13 разных команд. Брэди был победителем в семи случаях, то есть выигрывал чемпионский перстень каждые три года. Попасть в Супербоул — заветная мечта любого игрока в американский футбол, венец карьеры. Брэди играл в финале 10 раз, каждый второй сезон.

Можно сравнить с другими легендами. Основным соперником Брэди в течение карьеры был квотербек «Индианаполис Кольтс» и «Денвер Бронкос» Пейтон Мэннинг. Они играли в одной конференции и часто встречались в плей-офф. В середине прошлого десятилетия их противостояние можно было сравнить с противостоянием Месси и Роналду в футболе. Мэннинг завершил карьеру в 2015 году, выиграв лишь свой второй Супербоул (всего отыграл в четырех).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZU6J9trype/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZU6J9trype/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZU6J9trype/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NFL (@nfl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим квотербеком в истории НФЛ несколько десятилетий считался Джо Монтана из «Сан-Франциско Фотинайнерс», которого Брэди в детстве считал своим кумиром. Он завершил карьеру в 1994 году, выиграв четыре Супербоула и дважды став MVP сезона. Как видите, Брэди обошёл его с запасом.

Прибавьте сюда чисто американскую историю успеха. На выходе из университета Мичигана Том Брэди не считался большим талантом — да, скауты высоко ценили его игровой интеллект и хладнокровие, но Том был совершенно не похож на атлета. Его выбрали лишь в шестом раунде драфта, а в стартовый состав он попал из-за травмы старшего товарища. Это история спортивной золушки как она есть.

Чем вообще занимаются квотербеки на поле?

Американский футбол постоянно сравнивают с регби, хотя у этой игры куда больше общего с живыми шахматами или пошаговой компьютерной стратегией. Основная суть в противостоянии нападения одной команды и защиты другой. Задача нападения — последовательно продвигать мяч до зачётной зоны. Задача защиты — помешать этому, остановить соперника и сменить владение мячом.

Квотербек — это мозг нападения, диспетчер. Именно он, услышав в наушнике назначенную на данный розыгрыш комбинацию, доносит её до своих одноклубников. За отведенное на ввод мяча в игру время (40 секунд) он должен всем объяснить, что делать; проверить, правильно ли все расположились; посмотреть, как построилась защита; скорректировать свою комбинацию исходя из положения защиты; скомандовать ввод мяча в игру.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZVCJJIJdeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZVCJJIJdeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZVCJJIJdeG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NFL (@nfl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время самого розыгрыша квотербек должен в уме держать все маршруты, которые пробегают его игроки (у каждого свой), выбрать оптимальную цель и точно послать мяч в руки. Всё это приходится проделывать под давлением — часть защитников пытается прорваться к квотербеку, чтобы захватить его с мячом в руках, часть прикрывает тех, кто намерен ловить мяч.

Квотербеками называли Леброна Джеймса (кстати, в школе он пару раз бросал мяч, играя в американский футбол), Хави и Андреа Пирло — за схожие диспетчерские функции и вклад в общее дело. Глобально квотербеком в Америке могут называть вообще лидера в любой группе людей.

Брэди доиграл до 44 лет. До скольки вообще играют в американский футбол?

Брэди — фантастический долгожитель. История знавала случаи, когда квотербеки доигрывали до пятого десятка лет, но на них больно было смотреть. Завершивший карьеру в прошлом сезоне 42-летний Дрю Бриз последние пару лет тянул команду назад. Легендарный квотербек Бретт Фарв закончил в 41 год, но последний сезон был худшим в его карьере, и он не смог доиграть его из-за травм. Уже упоминавшийся Мэннинг завершил карьеру в 39 лет и, хотя напоследок выиграл Супербоул, выглядел бледной тенью самого себя и старался просто ничего не испортить.

На их фоне 44-летний Брэди просто человек из другой Вселенной. Последний сезон он закончил лидером по пасовым ярдам в сезоне (5316) и тачдаунам (43). Теоретически он ещё может выиграть четвёртую за карьеру награду MVP, которую вручают накануне Супербоула.

Сейчас в НФЛ есть только один игрок, продолжающий выступать на пятом десятке лет — линейный нападения «Лос-Анджелес Рэмс» Эндрю Уитворт, ему 40 лет.

Средний возраст окончания карьеры для квотербеков — 35−38 лет. Продолжительность карьеры игрока в американском футболе сильно зависит от его позиции на поле. Кикеры, которые только бьют мяч в ворота, могут легко играть в 45 лет. Раннинбеки — они прорываются с мячом из глубины через частокол защитников и получают массу ударов — могут не доигрывать и до 30 лет. Забавный факт: к моменту окончания карьеры Брэди был старше половины главных тренеров команд НФЛ.

Американский футбол любят только в США. Разве можно сравнивать Брэди с международными легендами типа Джордана и Гретцки?

Во-первых, популярность американского футбола на планете недооценена. Разумеется, нигде так не любят этот вид спорта, как на родине. Однако серьезно вовлечены в орбиту НФЛ Канада, Мексика и Великобритания. Матчи регулярного сезона в Лондоне два раза за сезон собирают полный «Уэмбли».

Япония — многократные чемпионы мира по американскому футболу (американцы привозят полупрофессионалов и не самых известных студентов). В Германии и Австрии на американский футбол ходит больше людей, чем на обычный футбол в России.

Кстати, и в России команд по американскому футболу хватает — в национальном чемпионате в этом году сыграют 35 команд из 24 городов: от Калининграда до Томска, от Петрозаводска до Новороссийска.

Во-вторых, в американском спортивном пантеоне НФЛ как лига занимает первое место с большим отрывом. Там крутятся самые большие деньги (суммарный доход лиги за 2021 год — $ 9,8 млрд — по $ 309 млн на команду), там сложнее всего побеждать, там больше всего зрителей и, соответственно, давления на спортсменов. У Брэди на один чемпионский перстень больше, чем у Джордана, и от того, что баскетбол в России популярнее американского футбола, эти перстни не становятся менее значимыми.

И что, Брэди вот прямо все обожают? Нет никаких хейтеров?

Конечно, есть! В НФЛ 32 команды, а побеждала почти постоянно та, за которую играл Брэди. Как же тут не появиться хейтерам?

Первая претензия — не самая зрелищная игра.

Брэди, мягко говоря, не самый одарённый атлет на планете, поэтому он не поражает воображение умопомрачительными бросками, а когда сам начинает бежать с мячом вперёд, то на фоне остальных игроков похож на черепаху. Он всегда брал другим — мозгами. Брэди предугадывает развитие событий в каждом конкретном розыгрыше и всегда находится на шаг впереди соперника. Он часто побеждал скучно, но делал это с потрясающей стабильностью.

Вторая претензия — с ним трудно себя ассоциировать.

Брэди богат, красив, знаменит и женат на супермодели. Он рекламирует какие-то товары и программы, которые могут себе позволить 3% населения США. В нём нет ни одной черты, которая роднила бы его с рядовым болельщиком.

Третья претензия — неумение проигрывать.

После проигранного Супербоула в сезоне-2017 Брэди не пожал руку квотербеку «Филадельфии» Нику Фолсу, а само поражение вспоминает до сих пор, периодически тролля фанатов «Иглс».

Что будет с американским футболом после ухода Брэди? Интерес не упадёт?

Отдельные болельщики говорят, что без Брэди НФЛ уже будет не та и что смотреть станет не так интересно. Но это, скорее, люди, которые больше болели за одну команду («Пэтриотс») и за одного спортсмена, чем увлекались всем американским футболом. Наверняка и мировой футбол лишится какой-то части зрителей, когда завершат карьеру Месси и Роналду.

Но в то же время в НФЛ хватает восходящих звёзд. Недавний сумасшедший матч плей-офф между «Канзас-Сити Чифс» и «Баффало Биллс» назвали одной из лучших игр последнего десятилетия, а противостояние квотербеков Патрика Махоумса и Джоша Аллена сравнили с противостоянием Брэди и Мэннинга.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZGOCwMLZOj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZGOCwMLZOj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZGOCwMLZOj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by NFL (@nfl)</a></p></div></blockquote> <script async src="https://www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все рекорды кажутся вечными. И всё же Том Брэди — это пусть и легендарная, но страница в истории американского футбола. Настало время перелистнуть и её.