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07:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лос-Анджелес Рэмс» выиграли Супербоул во второй раз в своей истории

В Лос-Анджелесе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» завершился финальный матч сезона NFL (Супербоул).

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Источник: Reuters
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«Лос-Анджелес Рэмс» принимал «Цинциннати Бэнгалс». «Рэмс» победили со счётом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0).

«Лос-Анджелес Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, первый раз это произошло в 2000 году. «Цинциннати» дважды добирался до финального матча, но оба раза проигрывал.

В перерыве Супербоула-2022 выступали Доктор Дре, Эминем, Снуп Дог, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж. Впервые за два года на решающий матч сезона NFL было допущено максимально возможное количество болельщиков.

В прошлом году победителем Супербоула стала команда «Тампа-Бэй Бакканирс». В финальном представители клуба из Флориды оказались сильнее «Канзас-Сити Чифс» (31:9).

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