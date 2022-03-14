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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о продолжении карьеры

Семикратный чемпион Супербоула, легендарный квотербек Том Брэди принял решение продолжить карьеру.

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Источник: Reuters
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— За последние два месяца я понял, что мое место по-прежнему на поле, а не на трибунах. Это время придет. Но это не сейчас.

Я люблю своих товарищей по команде, и я люблю свою семью, которая меня поддерживает. Они делают все это возможным. Я возвращаюсь в свой 23-й сезон в «Тампе», — написал Брэди в Twitter.

Ранее, в феврале, Брэди принял решение завершить карьеру. 44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.

За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

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