Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о продолжении карьеры

— За последние два месяца я понял, что мое место по-прежнему на поле, а не на трибунах. Это время придет. Но это не сейчас.

Я люблю своих товарищей по команде, и я люблю свою семью, которая меня поддерживает. Они делают все это возможным. Я возвращаюсь в свой 23-й сезон в «Тампе», — написал Брэди в Twitter.

Ранее, в феврале, Брэди принял решение завершить карьеру. 44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.