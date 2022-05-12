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12:19 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди станет экспертом FOX Sports после завершения карьеры за $375 млн

Один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди продолжит карьеру в роли эксперта на телевидении.

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Источник: AP 2022

Во вторник исполнительный директор Fox Sports Лаклан Мердок объявил о соглашении со спортсменом в соцсетях телеканала. По информации The New York Post, самый титулованный игрок в истории Национальной футбольной лиги (НФЛ) подписал 10-летний контракт на $375 млн.

Это соглашение в два раза бьет старый рекорд для эксперта по НФЛ. Тони Ромо, который провел 14 сезонов в лиге, работает аналитиком за $18 млн в год. По данным источника, контракт с Fox будет приносить Брэди $37,5 млн. Представитель телеканала Брайан Ник заявил, что названная СМИ сумма — «не является точным описанием сделки», но отказался дать уточняющие комментарии о «неточностях».

Стоит напомнить, что НФЛ — агрегатор крупнейших сделок в истории спорта. В январе лига раздала телеправа на ближайшие 11 лет за суммарные $105 млрд. Помимо Fox, вещателями НФЛ являются ESPN, ABC, Amazon, CBS и NBC. Все они будут платить по несколько миллиардов долларов в год, что составит ежегодную прибыль НФЛ в $9,5 млрд.

Болельщики продолжают тратить рекордные средства в день Супербоула, американские регионы рассматривают проведение самого кассового матча лиги как отдельный источник для роста целого штата. Контракты на огромные деньги — обыденность для НФЛ. Поэтому соглашение с самым популярным американским футболистом (на соцсети Брэди подписаны более 12 млн человек) как топовым аналитиком на десятилетие вперед за $375 млн не выглядит пустой тратой денег.

Тому Брэди 44 года. 1 февраля он объявил о завершении карьеры, а спустя полтора месяца ее возобновил. С 2000 по 2019-й гг. Том выступал за «Нью Ингленд», а последние два сезона провел в «Тампа-Бэй». Он пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула, еще трижды — самым ценным игроком регулярного сезона.

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