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12:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Санкции против России лишили американских болельщиков традиции

Одна из самых старых традиций в студенческой лиге американского футбола будет нарушена этой осенью из-за введенных антироссийских санкций, передает Yahoo со ссылкой на радиоинтервью с директором по спорту штата Небраска Тревом Албертсом.

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Источник: AP 2022

С 1940-х годов фанаты американского футбола из штата Небраска запускали красные воздушные шары после первого тачдауна своей университетской команды.

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Но одним из главных поставщиков гелия на мировом рынке является Россия. Из-за антироссийских санкций цены на это вещество возросли, а система поставок была нарушена. Университет Небраски попросил футбольную команду отказаться от традиции и оставить необходимый для шариков газ на медицинские нужды.

В данный момент спортивная команда ищет альтернативные методы продолжить традицию — например, заменив выпуск настоящих шаров показом видео на экранах стадиона.

Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине.

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