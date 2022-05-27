Санкции против России лишили американских болельщиков традиции

С 1940-х годов фанаты американского футбола из штата Небраска запускали красные воздушные шары после первого тачдауна своей университетской команды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iqW74rE5r-M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но одним из главных поставщиков гелия на мировом рынке является Россия. Из-за антироссийских санкций цены на это вещество возросли, а система поставок была нарушена. Университет Небраски попросил футбольную команду отказаться от традиции и оставить необходимый для шариков газ на медицинские нужды.

В данный момент спортивная команда ищет альтернативные методы продолжить традицию — например, заменив выпуск настоящих шаров показом видео на экранах стадиона.