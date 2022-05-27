Санкции против России лишили американских болельщиков традиции

С 1940-х годов фанаты американского футбола из штата Небраска запускали красные воздушные шары после первого тачдауна своей университетской команды.
Но одним из главных поставщиков гелия на мировом рынке является Россия. Из-за антироссийских санкций цены на это вещество возросли, а система поставок была нарушена. Университет Небраски попросил футбольную команду отказаться от традиции и оставить необходимый для шариков газ на медицинские нужды.
В данный момент спортивная команда ищет альтернативные методы продолжить традицию — например, заменив выпуск настоящих шаров показом видео на экранах стадиона.
Западные страны столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине.