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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США футболисты дважды подрались на тренировке, пострадала женщина: видео

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Игроки клубов североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Каролина Пантерз» во второй раз за два дня подрались на совместной тренировке, сообщает USA Today.

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Команды в межсезонье решили провести совестные тренировки в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Конфликт начался во вторник после того, как футболист «Пантерз» Кенни Робинсон ударил игрока «Пэтриотс» Кристиана Уилкерсона. Затем произошло две драки, а игра закончилась пятью удалениями.

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В среду команды продолжили выяснять отношения на поле. Кристиан Маккеффри из «Каролины» сделал жесткий подкат против Дитрича Уайза из «Нью-Ингленда». Недалеко от поля находились зрители, и в последовавшей драке пострадала одна из болельщиц, на нее упал Уайз, который весит 124 кг. Пострадавшей была отправлена медицинская бригада, но женщина отказалась от помощи. «Нью-Ингленд» в качестве извинений предложил ей билеты на новый сезон.

Впоследствии тренеры разняли игроков и договорились, что если произойдет еще одна драка, то они отменят тренировку. По итогам инцидента трех игроков отстранили от занятий.

В пятницу «Пэтриотс» и «Пантерз» сыграют друг с другом во втором предсезонном матче.

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