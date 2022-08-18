В США футболисты дважды подрались на тренировке, пострадала женщина: видео

Команды в межсезонье решили провести совестные тренировки в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Конфликт начался во вторник после того, как футболист «Пантерз» Кенни Робинсон ударил игрока «Пэтриотс» Кристиана Уилкерсона. Затем произошло две драки, а игра закончилась пятью удалениями.
В среду команды продолжили выяснять отношения на поле. Кристиан Маккеффри из «Каролины» сделал жесткий подкат против Дитрича Уайза из «Нью-Ингленда». Недалеко от поля находились зрители, и в последовавшей драке пострадала одна из болельщиц, на нее упал Уайз, который весит 124 кг. Пострадавшей была отправлена медицинская бригада, но женщина отказалась от помощи. «Нью-Ингленд» в качестве извинений предложил ей билеты на новый сезон.
Впоследствии тренеры разняли игроков и договорились, что если произойдет еще одна драка, то они отменят тренировку. По итогам инцидента трех игроков отстранили от занятий.
В пятницу «Пэтриотс» и «Пантерз» сыграют друг с другом во втором предсезонном матче.