Том Брэди и Жизель Бюндхен могут развестись после 13 лет брака. Супермодель уже наняла адвоката

В конце прошлого сезона Брэди объявил о завершении карьеры, он собирался посвятить себя семье. Однако весной заявил, что вернется в спорт. По информации СМИ, это решение Брэди стало причиной конфликта в семье.

«Она была так рада, когда он объявил об уходе из спорта, и была совсем не в восторге, когда вернулся. У них трудный период. Но я знаю, что они пытаются — по крайней мере, он пытается — разобраться с этим и все наладить», — сказал источник.