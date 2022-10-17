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17:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жену Байдена освистали во время футбольного матча

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первую леди США Джилл Байден освистали во время матча футбольных команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, сообщает Fox News.

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Источник: AP 2022

Супругу президента избрали почетным капитаном команды Philadelphia Eagles. Но когда она вышла на поле для участия в торжественной церемонии открытия матча, фанаты команды начали неодобрительно кричать.

При этом, отмечает Fox News, Джилл Байден участвовала в церемонии открытия в рамках программы Белого дома Cancer Moonshot, направленной на разработку иммунотерапии рака на основе вакцин. На футбольном поле ее сопровождали онкобольные и их семьи, а также те, кому удалось побороть болезнь.

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