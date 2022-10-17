Жену Байдена освистали во время футбольного матча

Супругу президента избрали почетным капитаном команды Philadelphia Eagles. Но когда она вышла на поле для участия в торжественной церемонии открытия матча, фанаты команды начали неодобрительно кричать.

При этом, отмечает Fox News, Джилл Байден участвовала в церемонии открытия в рамках программы Белого дома Cancer Moonshot, направленной на разработку иммунотерапии рака на основе вакцин. На футбольном поле ее сопровождали онкобольные и их семьи, а также те, кому удалось побороть болезнь.