Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры

ТАСС, 1 февраля. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди объявил о завершении карьеры. Об этом Брэди сообщил в среду в видеообращении на своей странице в «Твиттере».

«Я закончил карьеру. Спасибо каждому из вас за поддержку, моей семье, близким, партнерам по команде и соперникам. Сейчас я хочу сменить род деятельности», — сказал 45-летний Брэди.

В январе прошлого года Брэди заявлял о завершении карьеры, однако затем опроверг информацию. «Тампа-Бэй Бакканирс», за которую в минувшем сезоне выступал спортсмен, в ⅛ финала проиграла «Далласу» со счетом 14:31.

Брэди семь раз выигрывал Супербоул — финальный матч за звание чемпиона NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018, 2020) — и является рекордсменом по этому показателю. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула. С 2000 по 2019 год он выступал за «Нью-Ингланд», с которым выиграл шесть титулов, а в 2020 году перешел в «Тампу» и завоевал последний трофей.

Брэди является рекордсменом в истории лиги по количеству побед в качестве квотербека. Квотербек является ключевым игроком в атакующих действиях команды, задача которого — продвижение мяча по полю.