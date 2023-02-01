Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Куньлунь
43
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
Салават Юлаев
51
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало
Каролина
Хоккей. НХЛ
2.02
Торонто
Бостон
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
Б
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
30
Все события
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
16:57 (мск), источник: ТАСС

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявил о завершении карьеры

В минувшем сезоне клуб игрока «Тампа-Бэй Бакканирс» дошел до финала.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 1 февраля. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди объявил о завершении карьеры. Об этом Брэди сообщил в среду в видеообращении на своей странице в «Твиттере».

«Я закончил карьеру. Спасибо каждому из вас за поддержку, моей семье, близким, партнерам по команде и соперникам. Сейчас я хочу сменить род деятельности», — сказал 45-летний Брэди.

В январе прошлого года Брэди заявлял о завершении карьеры, однако затем опроверг информацию. «Тампа-Бэй Бакканирс», за которую в минувшем сезоне выступал спортсмен, в ⅛ финала проиграла «Далласу» со счетом 14:31.

Брэди семь раз выигрывал Супербоул — финальный матч за звание чемпиона NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018, 2020) — и является рекордсменом по этому показателю. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула. С 2000 по 2019 год он выступал за «Нью-Ингланд», с которым выиграл шесть титулов, а в 2020 году перешел в «Тампу» и завоевал последний трофей.

Брэди является рекордсменом в истории лиги по количеству побед в качестве квотербека. Квотербек является ключевым игроком в атакующих действиях команды, задача которого — продвижение мяча по полю.

Спортсмен присутствовал на послании о положении в стране в 2004 году в качестве специального гостя тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего. Брэди является другом бывшего президента США Дональда Трампа.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Федор Емельяненко о своем последнем бое: я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь