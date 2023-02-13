Клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул второй раз за четыре сезона

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ТАСС, 13 февраля. «Канзас-Сити Чифс» обыграл клуб «Филадельфия Иглз» со счетом 38:35 в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене «Стейт Фарм Стэдиум» в Глендейле (штат Аризона), на ней присутствовало около 72 тыс. зрителей.

Самым ценным игроком (MVP) Супербоула во второй раз в карьере признан квотербек победившей команды Патрик Махоумс. Впервые он выиграл эту награду в 2020 году, тогда «Чифс» в решающем матче сезона обыграли команду «Сан-Франциско 49» (31:20). Ранее Махоумс был назван MVP сезона.

«Чифс» в пятый раз играли в Супербоуле и в третий раз стали обладателями трофея (1970, 2020, 2023). «Иглз» играли в финальном матче сезона в четвертый раз, единственную победу команда из Филадельфии одержала в 2018 году, со счетом 41:33 переиграв «Нью-Ингленд Пэтриотс». Рекордсменами по победам являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», на счету которых по шесть титулов.

Главным тренером команды из Канзаса с 2013 года является Энди Рид, ранее специалист на протяжении 14 лет занимал аналогичный пост в «Иглз». В завершившемся сезоне «Чифс» в седьмой раз подряд победили в дивизионе «Запад» Американской футбольной конференции и в третий раз за четыре года сыграли в Супербоуле.

В этом году хедлайнером традиционного шоу в перерыве стала певица Рианна. Право исполнить гимн США перед матчем получил кантри-исполнитель Крис Стэплтон. На национальном телевидении игру транслировал телеканал FOX. Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла $7 млн.