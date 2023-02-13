Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Салернитана
Футбол. Зарубежный
12.02
Вильярреал
Барселона
01
Хоккей. НХЛ
12.02
Вегас
Анахайм
72
Футбол. Зарубежный
12.02
Лион
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
12.02
Наполи
Кремонезе
30
Хоккей. НХЛ
12.02
Вашингтон
Сан-Хосе
14
Хоккей. НХЛ
12.02
Филадельфия
Сиэтл
34
Футбол. Зарубежный
12.02
Вальядолид
Осасуна
00
Хоккей. НХЛ
12.02
Монреаль
Эдмонтон
62
Все события
09:38 (мск), источник: ТАСС

Клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул второй раз за четыре сезона

В решающем матче команда обыграла клуб «Филадельфия Иглз».

Наверх
Reuters
1/19
Reuters
2/19
Reuters
3/19
Reuters
4/19
Reuters
5/19
Reuters
6/19
Reuters
7/19
Reuters
8/19
Reuters
9/19
Reuters
10/19
Reuters
11/19
Reuters
12/19
Reuters
13/19
Reuters
14/19
Reuters
15/19
Reuters
16/19
Reuters
17/19
Reuters
18/19
Reuters
19/19

ТАСС, 13 февраля. «Канзас-Сити Чифс» обыграл клуб «Филадельфия Иглз» со счетом 38:35 в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене «Стейт Фарм Стэдиум» в Глендейле (штат Аризона), на ней присутствовало около 72 тыс. зрителей.

Самым ценным игроком (MVP) Супербоула во второй раз в карьере признан квотербек победившей команды Патрик Махоумс. Впервые он выиграл эту награду в 2020 году, тогда «Чифс» в решающем матче сезона обыграли команду «Сан-Франциско 49» (31:20). Ранее Махоумс был назван MVP сезона.

Источник: Reuters

«Чифс» в пятый раз играли в Супербоуле и в третий раз стали обладателями трофея (1970, 2020, 2023). «Иглз» играли в финальном матче сезона в четвертый раз, единственную победу команда из Филадельфии одержала в 2018 году, со счетом 41:33 переиграв «Нью-Ингленд Пэтриотс». Рекордсменами по победам являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», на счету которых по шесть титулов.

Главным тренером команды из Канзаса с 2013 года является Энди Рид, ранее специалист на протяжении 14 лет занимал аналогичный пост в «Иглз». В завершившемся сезоне «Чифс» в седьмой раз подряд победили в дивизионе «Запад» Американской футбольной конференции и в третий раз за четыре года сыграли в Супербоуле.

Источник: Reuters

В этом году хедлайнером традиционного шоу в перерыве стала певица Рианна. Право исполнить гимн США перед матчем получил кантри-исполнитель Крис Стэплтон. На национальном телевидении игру транслировал телеканал FOX. Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла $7 млн.

Источник: Reuters

Супербоул — одно из самых привлекательных спортивных событий в мире, только в США его смотрит каждый третий американец. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда «Грин-Бей Пэкерс» выиграла два первых Супербоула (1966, 1967). Прошедший Супербоул стал 57-м в истории.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Северные страны высказались о возвращении россиян на мировые соревнования
Бетина Попова: это лишняя возможность создать ажиотаж вокруг фигурного катания
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь