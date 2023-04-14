Клуб NFL могут продать за рекордную сумму

По данным источника, группа во главе с Джошем Харрисом, совладельцем клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» и команды НХЛ «Нью‑Джерси Дэвилз», по‑прежнему настроена оптимистично в отношении получения команды. Харрис предложил 6 млрд долларов. Отмечается, что стороны близки к достижению соглашения и надеются заключить сделку в ближайшие дни.

Также за покупку «Вашингтона» готовы вложить средства бизнесмен Митчелл Рэйлз и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон.

Если сделка состоится, то она станет рекордной в истории приобретения спортивных команд. На данный момент рекорд составляет 4,65 млрд долларов, столько в 2022 году пришлось выложить нынешним владельцам клуба NFL «Денвер Бронкос» за покупку команды.