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11:41 (мск), источник: Sport24

Клуб NFL могут продать за рекордную сумму

Клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Вашингтон Коммандерс» близок к продаже за рекордную сумму. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2022

По данным источника, группа во главе с Джошем Харрисом, совладельцем клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» и команды НХЛ «Нью‑Джерси Дэвилз», по‑прежнему настроена оптимистично в отношении получения команды. Харрис предложил 6 млрд долларов. Отмечается, что стороны близки к достижению соглашения и надеются заключить сделку в ближайшие дни.

Также за покупку «Вашингтона» готовы вложить средства бизнесмен Митчелл Рэйлз и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон.

Если сделка состоится, то она станет рекордной в истории приобретения спортивных команд. На данный момент рекорд составляет 4,65 млрд долларов, столько в 2022 году пришлось выложить нынешним владельцам клуба NFL «Денвер Бронкос» за покупку команды.

«Коммандерс» были основаны в 1932 году. Команда трижды становилась победителем Супербоула.

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