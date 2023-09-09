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16:26 (мск), источник: ТАСС

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов

В рейтинг вошла 31 команда Национальной футбольной лиги.

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Источник: Reuters

ТАСС, 9 сентября. Клуб по американскому футболу «Даллас Ковбойз», выступающий в Национальной футбольной лиге (NFL), является самой дорогой спортивной франшизой в мире, его стоимость оценивается в $9 млрд. Об этом сообщается в ежегодном списке самых дорогих клубов, составленном журналом Forbes.

Лидер списка удерживает первую строчку с 2016 года. Второе место занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз», выступающий в Главной лиге бейсбола (MLB; $7,1 млрд). На третьем месте оказались клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт» и клуб NFL «Нью-Ингленд Пэтриотс» (по $7 млрд). Места с пятого по восьмое заняли клубы NFL «Лос-Анджелес Рэмс» ($6,9 млрд), «Нью-Йорк Джайантс» ($6,8 млрд), «Чикаго Беарс» ($6,3 млрд) и «Лас-Вегас Рэйдерс» ($6,2 млрд). Девятое место поделили «Нью-Йорк Никс» (НБА) и «Нью-Йорк Джетс» (NFL) — по $6,1 млрд.

Первым европейским клубом стал испанский «Реал» (11-е место; $6,07 млрд). В тройку самых дорогих футбольных клубов также вошли «Манчестер Юнайтед» (13-е место; $6 млрд), «Барселона» (18-е место; $5,508 млрд). Команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» ($3,9 млрд) и «Мерседес» ($3,8 млрд) расположились на 45-м и 47-м местах соответственно. В список вошла 31 команда NFL, в то же время в нем не оказалось ни одной команды Национальной хоккейной лиги.

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