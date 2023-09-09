Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных клубов

ТАСС, 9 сентября. Клуб по американскому футболу «Даллас Ковбойз», выступающий в Национальной футбольной лиге (NFL), является самой дорогой спортивной франшизой в мире, его стоимость оценивается в $9 млрд. Об этом сообщается в ежегодном списке самых дорогих клубов, составленном журналом Forbes.

Лидер списка удерживает первую строчку с 2016 года. Второе место занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз», выступающий в Главной лиге бейсбола (MLB; $7,1 млрд). На третьем месте оказались клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт» и клуб NFL «Нью-Ингленд Пэтриотс» (по $7 млрд). Места с пятого по восьмое заняли клубы NFL «Лос-Анджелес Рэмс» ($6,9 млрд), «Нью-Йорк Джайантс» ($6,8 млрд), «Чикаго Беарс» ($6,3 млрд) и «Лас-Вегас Рэйдерс» ($6,2 млрд). Девятое место поделили «Нью-Йорк Никс» (НБА) и «Нью-Йорк Джетс» (NFL) — по $6,1 млрд.