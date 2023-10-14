Обвиняемый в убийстве американский футболист устроил дебош в самолете
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший игрок в американский футбол Серхио Браун устроил потасовку с полицейскими в самолете.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший игрок в американский футбол Серхио Браун устроил потасовку с полицейскими в самолете.
По информации американских СМИ, Браун подозревается в убийстве матери. Спортсмена арестовали в Мексике и экстрадировали в США.
Портал TMZ опубликовал видео с Брауном из самолета. На записи видно, как футболист пытается оттолкнуть держащего его полицейского и кричит, что его похищают и должны немедленно отпустить.
Полиция обнаружила тело 73-летней матери Брауна Миртли в ручье недалеко от ее дома. После проведения экспертизы в полиции заявили, что женщину убили.