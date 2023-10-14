Обвиняемый в убийстве американский футболист устроил дебош в самолете

По информации американских СМИ, Браун подозревается в убийстве матери. Спортсмена арестовали в Мексике и экстрадировали в США.

Портал TMZ опубликовал видео с Брауном из самолета. На записи видно, как футболист пытается оттолкнуть держащего его полицейского и кричит, что его похищают и должны немедленно отпустить.