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14:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обвиняемый в убийстве американский футболист устроил дебош в самолете

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший игрок в американский футбол Серхио Браун устроил потасовку с полицейскими в самолете.

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Источник: AP 2023

По информации американских СМИ, Браун подозревается в убийстве матери. Спортсмена арестовали в Мексике и экстрадировали в США.

Портал TMZ опубликовал видео с Брауном из самолета. На записи видно, как футболист пытается оттолкнуть держащего его полицейского и кричит, что его похищают и должны немедленно отпустить.

Полиция обнаружила тело 73-летней матери Брауна Миртли в ручье недалеко от ее дома. После проведения экспертизы в полиции заявили, что женщину убили.

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