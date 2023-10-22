В США вывели портрет Гитлера на огромный экран стадиона перед матчем футбольных команд
В субботу (21 октября) в США состоялся матч между командами в американский футбол «Мичиган Волврейнс» и «Мичиган Спартанс».
В субботу (21 октября) в США состоялся матч между командами в американский футбол «Мичиган Волврейнс» и «Мичиган Спартанс».
Перед началом матча на огромный экран стадиона «спартанцев» был выведен портрет Адольфа Гитлера. Организаторы матча проводили викторину, в рамках которой зрителям было предложено угадать, в какой стране был рожден изображенный на экране человек.
Портрет Гитлера был изображен на экране долгое время, что позволило зрителям распространить фото по социальным сетям.
Позже в клубе принесли извинения за «неуместный контент», заявив, что он разорвал отношения с компанией, отвечающий за контент на экране: «Мы глубоко сожалеем о показанном, поскольку оно не отражает наших институциональных ценностей».