В США вывели портрет Гитлера на огромный экран стадиона перед матчем футбольных команд

Перед началом матча на огромный экран стадиона «спартанцев» был выведен портрет Адольфа Гитлера. Организаторы матча проводили викторину, в рамках которой зрителям было предложено угадать, в какой стране был рожден изображенный на экране человек.

Портрет Гитлера был изображен на экране долгое время, что позволило зрителям распространить фото по социальным сетям.