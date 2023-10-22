Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Бостон
Футбол. Зарубежный
22.10
Барселона
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.10
Лион
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
22.10
Вильярреал
Алавес
11
Футбол. Первая лига
22.10
Торпедо
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Премьер-лига
22.10
Ростов
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
22.10
Аталанта
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Астон Вилла
Вест Хэм
41
Футбол. Зарубежный
22.10
Хайденхайм
Аугсбург
25
Футбол. Зарубежный
22.10
Монако
Метц
21
Футбол. Первая лига
22.10
Арсенал
Кубань
31
Футбол. Первая лига
22.10
Ленинградец
Нефтехимик
12
Футбол. Зарубежный
22.10
Жирона
Альмерия
52
Хоккей. КХЛ
22.10
Динамо Мн
Салават Юлаев
ОТ
32
Футбол. Первая лига
22.10
Черноморец
Тюмень
01
Хоккей. КХЛ
22.10
Ак Барс
ЦСКА
41
Футбол. Премьер-лига
22.10
Зенит
Крылья Советов
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Кельн
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
22.10
Лилль
Брест
10
Футбол. Зарубежный
22.10
Нант
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Тулуза
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22.10
Болонья
Фрозиноне
21
Футбол. Зарубежный
22.10
Салернитана
Кальяри
22
Футбол. Первая лига
22.10
КАМАЗ
Химки
22
Футбол. Первая лига
22.10
Волгарь
Алания
10
Хоккей. КХЛ
22.10
Куньлунь РС
Барыс
Б
23
Футбол. Зарубежный
22.10
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
01
Хоккей. КХЛ
22.10
Автомобилист
Сибирь
13
Хоккей. КХЛ
22.10
Металлург Мг
Авангард
ОТ
34
Футбол. Премьер-лига
22.10
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
22.10
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.10
Рома
Монца
10
Футбол. Премьер-лига
22.10
Урал
Сочи
14
Все события
Фоторепортажи
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
22 октября, источник: Sport24

В США вывели портрет Гитлера на огромный экран стадиона перед матчем футбольных команд

В субботу (21 октября) в США состоялся матч между командами в американский футбол «Мичиган Волврейнс» и «Мичиган Спартанс».

Наверх

Перед началом матча на огромный экран стадиона «спартанцев» был выведен портрет Адольфа Гитлера. Организаторы матча проводили викторину, в рамках которой зрителям было предложено угадать, в какой стране был рожден изображенный на экране человек.

Портрет Гитлера был изображен на экране долгое время, что позволило зрителям распространить фото по социальным сетям.

Позже в клубе принесли извинения за «неуместный контент», заявив, что он разорвал отношения с компанией, отвечающий за контент на экране: «Мы глубоко сожалеем о показанном, поскольку оно не отражает наших институциональных ценностей».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алиша снялась в откровенной фотосессии в образе распущенной школьницы
В UFC прозвучит песня Шамана «Я русский». Под нее россиянка Дудакова выйдет на бой с американкой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь