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11:29 (мск), источник: Sports.Ru

Главным тренером «Сиэтла» стал Майк Макдоналд

Координатор защиты «Балтимор Рейвенс» Майк Макдоналд возглавил «Сиэтл Сихокс», подписав 6-летний контракт.

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Источник: Reuters

36-летний Макдоналд становится самым молодым главным тренером среди действующих специалистов в НФЛ. Его предшественник 72-летний Пит Кэрролл был самым возрастным.

Макдоналд работал в «Балтиморе» в разных должностях с 2014-го по 2023-й. В 2021 году он координировал защиту в команде университета Мичигана.

В сезоне-2023 защита «Рейвенс» стала лидером регулярного сезона по наименьшему числу пропущенных очков (16.5 за матч), по сэкам (60) и отборам мяча (31).

Помимо «Сиэтла» Макдоналд проходил собеседования еще в 5 клубах НФЛ: «Атланта Фэлконс», «Каролина Пэнтерс», «Теннесси Тайтенс», «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Вашингтон Коммандерс».

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