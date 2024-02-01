Главным тренером «Сиэтла» стал Майк Макдоналд

36-летний Макдоналд становится самым молодым главным тренером среди действующих специалистов в НФЛ. Его предшественник 72-летний Пит Кэрролл был самым возрастным.

Макдоналд работал в «Балтиморе» в разных должностях с 2014-го по 2023-й. В 2021 году он координировал защиту в команде университета Мичигана.

В сезоне-2023 защита «Рейвенс» стала лидером регулярного сезона по наименьшему числу пропущенных очков (16.5 за матч), по сэкам (60) и отборам мяча (31).