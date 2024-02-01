Главным тренером «Сиэтла» стал Майк Макдоналд
Координатор защиты «Балтимор Рейвенс» Майк Макдоналд возглавил «Сиэтл Сихокс», подписав 6-летний контракт.
Координатор защиты «Балтимор Рейвенс» Майк Макдоналд возглавил «Сиэтл Сихокс», подписав 6-летний контракт.
36-летний Макдоналд становится самым молодым главным тренером среди действующих специалистов в НФЛ. Его предшественник 72-летний Пит Кэрролл был самым возрастным.
Макдоналд работал в «Балтиморе» в разных должностях с 2014-го по 2023-й. В 2021 году он координировал защиту в команде университета Мичигана.
В сезоне-2023 защита «Рейвенс» стала лидером регулярного сезона по наименьшему числу пропущенных очков (16.5 за матч), по сэкам (60) и отборам мяча (31).
Помимо «Сиэтла» Макдоналд проходил собеседования еще в 5 клубах НФЛ: «Атланта Фэлконс», «Каролина Пэнтерс», «Теннесси Тайтенс», «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Вашингтон Коммандерс».