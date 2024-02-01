«Филадельфия» рассматривала Беличика на должность главного тренера
Как сообщает Boston Sports Journal, руководство «Филадельфия Иглс» рассматривало Билла Беличика в качестве кандидата на должность главного тренера команды.
Как сообщает Boston Sports Journal, руководство «Филадельфия Иглс» рассматривало Билла Беличика в качестве кандидата на должность главного тренера команды.
Впоследствии в «Иглс» решили оставить главным тренером Ника Сирианни, несмотря на результат 1−6 в последних 7 матчах сезона и вылет из плей-офф по итогам первого же матча.
Также источник сообщает, что Беличик может стать фаворитом на должность главного тренера «Иглс» в случае, если Сирианни будет уволен по итогам следующего сезона.
Беличик после ухода из «Пэтриотс» остается без работы. Он проходил собеседование только в «Атланте», но там предпочли назначить Рахима Морриса.
Беличик тренировал «Нью-Ингленд» на протяжении 24 сезонов и выиграл с командой 6 Супербоулов.