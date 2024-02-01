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14:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Филадельфия» рассматривала Беличика на должность главного тренера

Как сообщает Boston Sports Journal, руководство «Филадельфия Иглс» рассматривало Билла Беличика в качестве кандидата на должность главного тренера команды.

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Источник: Reuters

Впоследствии в «Иглс» решили оставить главным тренером Ника Сирианни, несмотря на результат 1−6 в последних 7 матчах сезона и вылет из плей-офф по итогам первого же матча.

Также источник сообщает, что Беличик может стать фаворитом на должность главного тренера «Иглс» в случае, если Сирианни будет уволен по итогам следующего сезона.

Беличик после ухода из «Пэтриотс» остается без работы. Он проходил собеседование только в «Атланте», но там предпочли назначить Рахима Морриса.

Беличик тренировал «Нью-Ингленд» на протяжении 24 сезонов и выиграл с командой 6 Супербоулов.

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