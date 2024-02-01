«Филадельфия» рассматривала Беличика на должность главного тренера

Впоследствии в «Иглс» решили оставить главным тренером Ника Сирианни, несмотря на результат 1−6 в последних 7 матчах сезона и вылет из плей-офф по итогам первого же матча.

Также источник сообщает, что Беличик может стать фаворитом на должность главного тренера «Иглс» в случае, если Сирианни будет уволен по итогам следующего сезона.

Беличик после ухода из «Пэтриотс» остается без работы. Он проходил собеседование только в «Атланте», но там предпочли назначить Рахима Морриса.