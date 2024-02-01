Координатор нападения «Детройта» отказался покидать клуб ради должности главного тренера
Координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон принял решение остаться в клубе после поражения в финале конференции от «Сан-Франциско Фотинайнерс» (31−34).
Координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон принял решение остаться в клубе после поражения в финале конференции от «Сан-Франциско Фотинайнерс» (31−34).
Джонсон считался одним из главных претендентов на должность главного тренера в нескольких командах НФЛ, в том числе в «Вашингтон Коммандерс», где эта вакансия до сих пор не закрыта.
«Я люблю [главного тренера] Дэна Кэмпбелла, знаю его очень давно. Я верю, что наша организация движется в верном направлении. Это было определяющим моментом в решении вернуться, поскольку за 11 лет работы в НФЛ я часто оказывался в командах, которые заканчивали сезон с отрицательным балансом побед и поражений», — заявил 37-летний специалист.
«Лайонс» впервые с 1991 года выиграли матч плей-офф.