Координатор нападения «Детройта» отказался покидать клуб ради должности главного тренера

Джонсон считался одним из главных претендентов на должность главного тренера в нескольких командах НФЛ, в том числе в «Вашингтон Коммандерс», где эта вакансия до сих пор не закрыта.

«Я люблю [главного тренера] Дэна Кэмпбелла, знаю его очень давно. Я верю, что наша организация движется в верном направлении. Это было определяющим моментом в решении вернуться, поскольку за 11 лет работы в НФЛ я часто оказывался в командах, которые заканчивали сезон с отрицательным балансом побед и поражений», — заявил 37-летний специалист.