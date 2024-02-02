Что известно о Супербоуле-2024: дата и хедлайнер мероприятия

Супербоул — это финал сезона Национальной футбольной лиги, главного чемпионата по американскому футболу. Однако это не только спортивное событие, а настоящее шоу, где выступают звезды мирового уровня.

К тому же Голливуд часто использует главный матч Америки как возможность показать трейлеры или тизеры самых ожидаемых фильмов. Так, сразу по окончании футбольного матча выходили отдельные эпизоды мегапопулярных ситкомов «Друзья» или «Офис».

Разобрали, чего стоить ждать от Супербоула в 2024 году.

Дата

Супербоул-2024 состоится 11 февраля 2024 года на стадионе Allegiant Stadium, штат Невада. В нем примут участие победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) — «Сан-Франциско Форти-Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс».

Время трансляции

Начало грандиозного события запланировано на 15.30 по тихоокеанскому времени, по московскому — 2.30 (в ночь с 11 на 12 февраля). Что касается самого матча, то он продлится в общей сложности 60 минут чистого времени. Его покажут в прямом эфире на канале CBS и в прямом эфире на стриминговом сервисе Paramount+.

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс | Источник: AP 2023

По данным Национальной федерации ритейлеров (NRF), в 2024 году шоу будут смотреть 200,5 миллиона человек. В прошлом году телеаудитория оценивалась в 192,9 миллиона зрителей.

Кто выступит

Хедлайнером музыкального шоу, проходящего в перерыве Супербоула-2024, станет американский певец Ашер. Он не только исполнит главные хиты, например Yeah!, но и представит новый альбом Coming Home. Это его первая студийная работа за пять с половиной лет и первый сольный альбом за семь с половиной лет.

Ашер | Источник: AP 2023

Для Ашера это будет второе участие в этом шоу. Впервые он выступил на Супербоуле еще в 2011 году с группой Black Eyed Peas.

В 2023 году на Супербоуле выступила Рианна. Тогда певица так и не анонсировала новый альбом, но зато появилась на сцене беременной, тем самым подтвердив слухи об ожидании второго ребенка.