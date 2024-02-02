Новым координатором нападения «Лас-Вегаса» стал Клифф Кингсбери

Кингсбери в прошлом сезоне работал старшим аналитиком в университете Южной Калифорнии. Выпускник этого университета, квотербек Кейлеб Уильямс, по мнению экспертов, будет выбран под первым общим номером на весеннем драфте НФЛ.

За 4 сезона во главе «Кардиналс» (2019−2022) Кингсбери добился результата 28−37−1 и один раз вывел команду в плей-офф.