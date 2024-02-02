Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Амур
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
14:20 (мск), источник: Sports.Ru

Новым координатором нападения «Лас-Вегаса» стал Клифф Кингсбери

В новом сезоне координировать нападение «Лас-Вегас Рейдерс» будет бывший главный тренер «Аризона Кардиналс» Клифф Кингсбери.

Наверх
Источник: AP 2023

Кингсбери в прошлом сезоне работал старшим аналитиком в университете Южной Калифорнии. Выпускник этого университета, квотербек Кейлеб Уильямс, по мнению экспертов, будет выбран под первым общим номером на весеннем драфте НФЛ.

За 4 сезона во главе «Кардиналс» (2019−2022) Кингсбери добился результата 28−37−1 и один раз вывел команду в плей-офф.

Кингсбери также известен по работе с квотербеком Патриком Махоумсом в студенческой команде «Техас Тек Ред Рейдерс».

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь