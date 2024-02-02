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19:08 (мск), источник: Sports.Ru

Страдающий диабетом футболист «Балтимора» помог пассажирке самолета справиться с недомоганием

Тайт-энд «Балтимор Рейвенс» Марк Эндрюс помог женщине справиться с острым недомоганием на борту самолета, следовавшего из Балтимора в Аризону.

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Источник: AP 2023

После трех часов полета пассажиры обратили внимание на возникшие у женщины проблемы со здоровьем. Она теряла сознание, а ее сердцебиение и пульс были очень редкими.

Первую помощь попытались оказать врач и медсестра из числа пассажиров. Эндрюс предложил замерить уровень сахара в крови и предоставил набор для анализа.

У Эндрюса сахарный диабет 1-го типа, что не мешает ему профессионально заниматься американским футболом. Однако игрок вынужден каждый раз замерять уровень сахара в крови после выхода с поля на бровку.

После того, как женщине дали апельсиновый сок, ее состояние улучшилось, и оставшаяся часть полета прошла нормально.

В этом сезоне Эндрюс пропустил 7 матчей из-за травмы, но успел восстановиться и принять участие в финале конференции.

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