Новый главный тренер «Теннесси» нанял в тренерский штаб своего отца
Возглавивший 24 января команду НФЛ «Теннесси Тайтенс» Брайан Кэллахен назначил на должность тренера линии нападения команды своего отца Билла.
Возглавивший 24 января команду НФЛ «Теннесси Тайтенс» Брайан Кэллахен назначил на должность тренера линии нападения команды своего отца Билла.
67-летний специалист Билл Кэллахен последние 4 сезона занимал аналогичную должность в «Кливленд Браунс». В начале нулевых он два года был главным тренером клуба «Окленд Рейдерс».
Его сын Брайан впервые возглавил команду НФЛ после 5 лет работы координатором нападения «Цинциннати Бенгалс».
Это первый случай в истории лиги, когда главный тренер нанимает на работу своего отца.