Новый главный тренер «Теннесси» нанял в тренерский штаб своего отца

67-летний специалист Билл Кэллахен последние 4 сезона занимал аналогичную должность в «Кливленд Браунс». В начале нулевых он два года был главным тренером клуба «Окленд Рейдерс».

Его сын Брайан впервые возглавил команду НФЛ после 5 лет работы координатором нападения «Цинциннати Бенгалс».