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22:42 (мск), источник: Sports.Ru

Новый главный тренер «Теннесси» нанял в тренерский штаб своего отца

Возглавивший 24 января команду НФЛ «Теннесси Тайтенс» Брайан Кэллахен назначил на должность тренера линии нападения команды своего отца Билла.

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Источник: AP 2023

67-летний специалист Билл Кэллахен последние 4 сезона занимал аналогичную должность в «Кливленд Браунс». В начале нулевых он два года был главным тренером клуба «Окленд Рейдерс».

Его сын Брайан впервые возглавил команду НФЛ после 5 лет работы координатором нападения «Цинциннати Бенгалс».

Это первый случай в истории лиги, когда главный тренер нанимает на работу своего отца.

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