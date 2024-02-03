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19:07 (мск), источник: Sports.Ru

Футболист «Бакканирс» Райан Дженсен завершил карьеру. Он не играл два года из-за травмы колена

Центр «Тампа-Бэй Бакканирс» Райан Дженсен объявил о завершении футбольной карьеры.

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Источник: AP 2023

32-летний за последние два года принял участие в одном матче — против «Даллас Каубойс» в прошлогоднем плей-офф.

Дженсен порвал крестообразные и боковые связки колена перед началом сезона-2022. Игрок принял решение не ложиться на операцию, а обойтись консервативным лечением.

Дженсен был выбран в шестом раунде драфта-2013. Первые 5 лет карьеры он провел в «Балтимор Рейвенс», после чего подписал контракт с «Бакканирс».

В составе «Тампа-Бэй» Дженсен выиграл Супербоул будучи стартовым центром в сезоне-2020, а также попал в Матч звезд по итогам сезона-2021.

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