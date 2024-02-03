Футболист «Бакканирс» Райан Дженсен завершил карьеру. Он не играл два года из-за травмы колена

32-летний за последние два года принял участие в одном матче — против «Даллас Каубойс» в прошлогоднем плей-офф.

Дженсен порвал крестообразные и боковые связки колена перед началом сезона-2022. Игрок принял решение не ложиться на операцию, а обойтись консервативным лечением.

Дженсен был выбран в шестом раунде драфта-2013. Первые 5 лет карьеры он провел в «Балтимор Рейвенс», после чего подписал контракт с «Бакканирс».