Владелец «Пэтриотс» признал, что допустил ошибку, когда отпустил Брэди из клуба

«Он сказал: “Я допустил ошибку”. Никто не может принимать только верные решения, но он принимал их достаточно часто на протяжении многих лет. Но я знаю, его злит, что Томми ушел в другой клуб и стал чемпионом. Тем более, после того, как Билл [Беличик] сказал, что он спекся», — сказал Брэди-старший.