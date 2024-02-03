Владелец «Пэтриотс» признал, что допустил ошибку, когда отпустил Брэди из клуба

Об этом в недавнем интервью Boston Globe рассказал отец квотербека Том Брэди-старший.
«Он сказал: “Я допустил ошибку”. Никто не может принимать только верные решения, но он принимал их достаточно часто на протяжении многих лет. Но я знаю, его злит, что Томми ушел в другой клуб и стал чемпионом. Тем более, после того, как Билл [Беличик] сказал, что он спекся», — сказал Брэди-старший.
ESPN в середине января опубликовало материал, где приводилась цитата Крафта из февраля 2021-го о чемпионстве Брэди в составе «Бакканирс».
«Билл сказал мне, что [Том] больше не может играть, а он вышел и выиграл чертов Супербоул», — якобы сказал владелец «Нью-Ингленда».
За 4 сезона после ухода Брэди «Пэтриотс» выиграли 29 матчей и проиграли 38.
Беличик покинул клуб по окончании нынешнего сезона.