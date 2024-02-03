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19:46 (мск), источник: Sports.Ru

Владелец «Пэтриотс» признал, что допустил ошибку, когда отпустил Брэди из клуба

Владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт в сентябре заявил, что совершил ошибку, позволив квотербеку Тому Брэди покинуть клуб после сезона-2019 в статусе свободного агента.

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Источник: Reuters

Об этом в недавнем интервью Boston Globe рассказал отец квотербека Том Брэди-старший.

«Он сказал: “Я допустил ошибку”. Никто не может принимать только верные решения, но он принимал их достаточно часто на протяжении многих лет. Но я знаю, его злит, что Томми ушел в другой клуб и стал чемпионом. Тем более, после того, как Билл [Беличик] сказал, что он спекся», — сказал Брэди-старший.

ESPN в середине января опубликовало материал, где приводилась цитата Крафта из февраля 2021-го о чемпионстве Брэди в составе «Бакканирс».

«Билл сказал мне, что [Том] больше не может играть, а он вышел и выиграл чертов Супербоул», — якобы сказал владелец «Нью-Ингленда».

За 4 сезона после ухода Брэди «Пэтриотс» выиграли 29 матчей и проиграли 38.

Беличик покинул клуб по окончании нынешнего сезона.

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