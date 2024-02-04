Кингсбери отказался от позиции координатора в «Лас-Вегасе» и будет работать в «Вашингтоне»
Клифф Кингсбери отказался от возможности назначения на пост координатора нападения «Лас-Вегас Рейдерс».
Клифф Кингсбери отказался от возможности назначения на пост координатора нападения «Лас-Вегас Рейдерс».
О том, что бывший главный тренер «Аризона Кардиналс» будет работать с нападением «Рейдерс», несколько дней назад сообщала американская пресса.
Вместо этого Кингсбери стал фаворитом на аналогичную должность в «Вашингтон Коммандерс».
«Коммандерс» будут выбирать под вторым общим номером на весеннем драфте НФЛ и смогут взять одного из самых перспективных квотербеков: Кейлеба Уильямса, Дрейка Мэя или Джейдена Дэниелса.
Вместо Кингсбери координатором нападения «Лас-Вегаса» стал Люк Гетси, уволенный месяц с аналогичной позиции в «Чикаго Беарс».
При Гетси «Беарс» занимали верхние строчки в НФЛ по выносным ярдам за игру (177.3 ярда в сезоне-2022 и 141.1 в сезоне-2023), но последние по пасовым (130.5 в сезоне-2022 и 182.1 в сезоне-2023).