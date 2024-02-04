Кингсбери отказался от позиции координатора в «Лас-Вегасе» и будет работать в «Вашингтоне»

О том, что бывший главный тренер «Аризона Кардиналс» будет работать с нападением «Рейдерс», несколько дней назад сообщала американская пресса.

Вместо этого Кингсбери стал фаворитом на аналогичную должность в «Вашингтон Коммандерс».

«Коммандерс» будут выбирать под вторым общим номером на весеннем драфте НФЛ и смогут взять одного из самых перспективных квотербеков: Кейлеба Уильямса, Дрейка Мэя или Джейдена Дэниелса.

Вместо Кингсбери координатором нападения «Лас-Вегаса» стал Люк Гетси, уволенный месяц с аналогичной позиции в «Чикаго Беарс».