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17:25 (мск), источник: Sports.Ru

«Возможно, вам даже нравился мой стиль в одежде». Беличик поблагодарил болельщиков «Пэтриотс» за поддержку

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик обратился к болельщикам команды, выкупив полосу в газете Boston Globe.

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Источник: Reuters

«Ни одна профессиональная команда в Америке не может похвастаться такими болельщиками, как “Нью-Ингленд”, и на протяжении 24 лет мне довелось ощущать вашу силу и страсть. “Пэтриотс” — единственный клуб в НФЛ, представляющий сразу 6 штатов, но, на самом деле, армия болельщиков “Пэтриотс” не знает границ.

Вас не смущала погода, вы приходили в жару на тренировки в лагере и храбро переносили самые холодные, дождливые, снежные дни в Фоксборо.

В ваших письмах была поддержка, критика и творческие предложения по комбинациям. Вы смотрели игры по телевизору, через интернет и на трибунах.

Вы пробивали выезды, отправляясь к другому побережью или отправляясь за рубеж. Неоднократно вы захватывали чужие стадионы и были последними, кто покидал арену. Мы это обожали! Вы дарили нам ваше драгоценное время, ресурсы и энергию. Мы это ценили!

Шесть раз вы миллионами выходили на чемпионский парад в Бостоне, и это воистину было обоюдным выражением благодарности и любви. Картины тех дней останутся в моей памяти навсегда.

Возможно, вы даже получали удовольствие от моего вкуса в одежде или от моих пресс-конференций, а может, вы их просто терпели.

Я любил здесь работать и вместе мы пережили немало удивительных моментов.

Спасибо вам всем. С уважением, Билл Беличик», — написал специалист.

Беличик возглавлял «Пэтриотс» с 2000 года.

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