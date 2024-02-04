«Возможно, вам даже нравился мой стиль в одежде». Беличик поблагодарил болельщиков «Пэтриотс» за поддержку

«Ни одна профессиональная команда в Америке не может похвастаться такими болельщиками, как “Нью-Ингленд”, и на протяжении 24 лет мне довелось ощущать вашу силу и страсть. “Пэтриотс” — единственный клуб в НФЛ, представляющий сразу 6 штатов, но, на самом деле, армия болельщиков “Пэтриотс” не знает границ.



Вас не смущала погода, вы приходили в жару на тренировки в лагере и храбро переносили самые холодные, дождливые, снежные дни в Фоксборо.



В ваших письмах была поддержка, критика и творческие предложения по комбинациям. Вы смотрели игры по телевизору, через интернет и на трибунах.



Вы пробивали выезды, отправляясь к другому побережью или отправляясь за рубеж. Неоднократно вы захватывали чужие стадионы и были последними, кто покидал арену. Мы это обожали! Вы дарили нам ваше драгоценное время, ресурсы и энергию. Мы это ценили!



Шесть раз вы миллионами выходили на чемпионский парад в Бостоне, и это воистину было обоюдным выражением благодарности и любви. Картины тех дней останутся в моей памяти навсегда.



Возможно, вы даже получали удовольствие от моего вкуса в одежде или от моих пресс-конференций, а может, вы их просто терпели.



Я любил здесь работать и вместе мы пережили немало удивительных моментов.



Спасибо вам всем. С уважением, Билл Беличик», — написал специалист.