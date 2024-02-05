Карл Уэзерс до актёрской карьеры играл в НФЛ. Его выгнали за излишнюю чувствительность

Может быть, на днях вы видели сообщение о том, что в 76-летнем возрасте скончался американский актёр Карл Уэзерс.

Мои плюс-минус ровесники должны его помнить по серии фильмов «Рокки», а его эпичное мачо-рукопожатие с Арнольдом Шварцнеггером в «Хищнике» стало мемом спустя несколько десятилетий после выхода этого замечательного боевика. Подписчики помладше могут его знать по роли Грифа Карги в сериале «Мандалорец».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sTt-jdDEWAw?si=ZsNZ7r4IX1Dg9TQ8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оказывается, Уэзерс в юности не просто играл в американский футбол, а добрался до НФЛ.

В колледже он играл ди-эндом. В 1969 году защитник выиграл Пасадена Боул в составе «Сан-Диего Стейт Ацтекс». Главным тренером той команды был известный тренер Дон Корьелл, который в 80-е поставит на уши всю НФЛ своим воздушным нападением в «Сан-Диего Чарджерс».

Уэзерс уже тогда считал актёрское ремесло своим любимым и параллельно с футбольными матчами участвовал в театральных пьесах и защитил диплом в области театрального искусства.

На драфте НФЛ Уэзерс, несмотря на неплохие данные (188 см, 100 кг), выбран не был, но сумел пробиться в состав «Окленд Рейдерс». В сезоне-1970 — первом, когда объединились лиги НФЛ и АФЛ — он принял участие в 7 матчах уже на позиции лайнбекера и помог «Рейдерс» выиграть дивизион, а также добраться до финала конференции.

Главный тренер «Рейдерс» Джон Мэдден перед сезоном-1971 перевёл Уэзерса на позицию стронг-сейфти, но в сентябре отчислил со словами: «Ты просто слишком чувствительный».

Творческая натура в теле футболиста отправилась в Канаду, чтобы заработать денег в составе «Бритиш Коламбия Лайонс». Там Уэзерс провёл три футбольных сезона, а в межсезонье посещал университет Сан-Франциско Стейт и получил степень бакалавра в драматургии.

Наконец, в 1974 году Уэзерс окончательно попрощался с футбольной карьерой и стал профессиональным актёром. Но совсем из мира футбола он не выпал: на стыке веков NFL Films приглашала его озвучивать документальные фильмы, а перед драфтом 2017 года актёр был одним из журналистов, освещавших мероприятие.