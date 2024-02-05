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10:17 (мск), источник: Sports.Ru

Отец Патрика Махоумса арестован за вождение в нетрезвом виде

Патрик Махоумс-старший, отец квотербека «Канзас-Сити Чифс», в субботу вечером был арестован в городе Тайлер, штат Техас, за вождение в нетрезвом виде.

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Источник: AP 2023

Залог за освобождение составил $10 тысяч. Махоумсу-старшему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

В 2018 году 54-летний мужчина уже признавал себя виновным в аналогичном проступке и был приговорен к 40 дня тюремного заключения, которое он отбывал по выходным.

Махоумс-старший играл в бейсбол в МЛБ с 1992-го по 2003-й. В 1999 году он вышел в плей-офф в составе «Нью-Йорк Метс».

Патрик Махоумс-младший сыграет в Супербоуле в ночь с 11 на 12 февраля. Начало матча в 2:30 мск.

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