Отец Патрика Махоумса арестован за вождение в нетрезвом виде

Залог за освобождение составил $10 тысяч. Махоумсу-старшему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

В 2018 году 54-летний мужчина уже признавал себя виновным в аналогичном проступке и был приговорен к 40 дня тюремного заключения, которое он отбывал по выходным.

Махоумс-старший играл в бейсбол в МЛБ с 1992-го по 2003-й. В 1999 году он вышел в плей-офф в составе «Нью-Йорк Метс».