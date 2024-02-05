Отец Патрика Махоумса арестован за вождение в нетрезвом виде
Патрик Махоумс-старший, отец квотербека «Канзас-Сити Чифс», в субботу вечером был арестован в городе Тайлер, штат Техас, за вождение в нетрезвом виде.
Патрик Махоумс-старший, отец квотербека «Канзас-Сити Чифс», в субботу вечером был арестован в городе Тайлер, штат Техас, за вождение в нетрезвом виде.
Залог за освобождение составил $10 тысяч. Махоумсу-старшему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
В 2018 году 54-летний мужчина уже признавал себя виновным в аналогичном проступке и был приговорен к 40 дня тюремного заключения, которое он отбывал по выходным.
Махоумс-старший играл в бейсбол в МЛБ с 1992-го по 2003-й. В 1999 году он вышел в плей-офф в составе «Нью-Йорк Метс».
Патрик Махоумс-младший сыграет в Супербоуле в ночь с 11 на 12 февраля. Начало матча в 2:30 мск.